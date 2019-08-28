سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 28 أغسطس 2019 04:53 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عربية

الإمارات: "الوطنية للانتخابات" تغلق باب استقبال طلبات الاعتراض على مرشحى القائمة الأولية

الأربعاء، 28 أغسطس 2019 03:51 م
الإمارات: "الوطنية للانتخابات" تغلق باب استقبال طلبات الاعتراض على مرشحى القائمة الأولية أرشيفية
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت اللجنة الوطنية للانتخابات، اليوم، انتهاء فترة التقدم بطلبات الاعتراض على المرشحين لعضوية المجلس الوطنى الإتحادى، مشيرة إلى أنه لم يتم تلقى أي طلب اعتراض على مرشحى القائمة الأولية لانتخابات المجلس الوطنى الإتحادى 2019، خلال الفترة التي تم تحديدها لتلقى طلبات الاعتراض، والتي استمرت في الفترة من 26 إلى 28 أغسطس 2019.

وأوضحت اللجنة الوطنية للانتخابات أنها تسلمت ثلاثة طلبات انسحاب من مرشحين لعضوية المجلس الوطنى الإتحادى، حيث تم تسجيل انسحاب لمرشحتين في إمارة دبى، في حين تم تسجيل انسحاب مرشح في إمارة أبوظبى منذ إعلان القائمة الأولية وحتى اليوم.

وكانت اللجنة الوطنية للانتخابات فتحت باب تلقى طلبات الاعتراض يوم 26 أغسطس ولمدة ثلاثة أيام .

وحسب الجدول الزمني لانتخابات المجلس الوطنى الإتحادى سيتم الإعلان عن قائمة المرشحين النهائية في تاريخ 3 سبتمبر المقبل وفي يوم 4 سبتمبر تبدأ فترة تقديم أسماء وكلاء المرشحين حسب الشروط الضابطة لذلك في التعليمات التنفيذية، في حين ستبدأ فترة الحملات الدعائية يوم 8 سبتمبر لتستمر على مدى 27 يوماُ وحتى 4 أكتوبر 2019، على أن يكون آخر موعد لتلقى طلبات الانسحاب للمرشحين هو 15 سبتمبر 2019.


الامارات

انتخابات الامارات

اخبار الامارات

مرشحى الانتخابات فى الامارات

الوطنيه للانتخابات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الكسب غير المشروع يوافق على التصالح مع منير ثابت بعد سداده 45 مليون جنيه

الكسب غير المشروع يوافق على التصالح مع منير ثابت بعد سداده 45 مليون جنيه

"الأعلى للإعلام": حظر ظهور ريهام سعيد لمدة عام فى أى وسيلة إعلامية

"الأعلى للإعلام": حظر ظهور ريهام سعيد لمدة عام فى أى وسيلة إعلامية

مصر تهزم بيلاروسيا 3 / 0 ببطولة العالم لناشئى الطائرة وتتأهل لنصف النهائى

مصر تهزم بيلاروسيا 3 / 0 ببطولة العالم لناشئى الطائرة وتتأهل لنصف النهائى

فيديو .. رئيس الوزراء يتفقد أعمال ترميم قصر البارون

فيديو .. رئيس الوزراء يتفقد أعمال ترميم قصر البارون

"ناسا" تكشف وجود حرائق فى أفريقيا تفوق الأمازون ولا أحد يعلم عنها شيئا

"ناسا" تكشف وجود حرائق فى أفريقيا تفوق الأمازون ولا أحد يعلم عنها شيئا

البنك المركزى: مصر تسدد 25 مليار دولار ديونا خلال عامين

البنك المركزى: مصر تسدد 25 مليار دولار ديونا خلال عامين

ديلى ميل: القبض على ممثل لـ"نيتفليكس" بتهمة الابتزاز الجنسى

ديلى ميل: القبض على ممثل لـ"نيتفليكس" بتهمة الابتزاز الجنسى

للتخفيف على المواطنين..تقسيط قيمة التصالح فى المخالفات على 3 سنوات

للتخفيف على المواطنين..تقسيط قيمة التصالح فى المخالفات على 3 سنوات

50 جنيها رسوم دخول المصريين للمتحف الكبير والأطفال حتى 6 سنوات مجانا

50 جنيها رسوم دخول المصريين للمتحف الكبير والأطفال حتى 6 سنوات مجانا

شاهد فى دقيقة.. الكفة متعادلة.. المقاصة يطمح فى تحقيق مفاجأة أمام الزمالك

شاهد فى دقيقة.. الكفة متعادلة.. المقاصة يطمح فى تحقيق مفاجأة أمام الزمالك

بسام راضى: توجد مصلحة مباشرة للتعاون بين اليابان وأفريقيا بما يخدم الجانبين

بسام راضى: توجد مصلحة مباشرة للتعاون بين اليابان وأفريقيا بما يخدم الجانبين

مصطفى مدبولى يهنئ الرئيس السيسي بالعام الهجري الجديد: سدد الله خطاكم

مصطفى مدبولى يهنئ الرئيس السيسي بالعام الهجري الجديد: سدد الله خطاكم

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة