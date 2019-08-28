الإحصاء: 13.1% من إصابات العمل فى القطاع الحكومى خلال عام 2018

كتبت- هبة حسام

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الأربعاء، النشرة السنوية لإحصاءات إصـابـات الـعمـل في منـشآت الـقطـاع الـحـكـومي والــقطـاع الــعــام/ الأعــمـال الـعـام والــقطــاع الـخــاص ( 50 عامل فأكثر) والقطاع الاستثماري خلتل عام 2018، حيث جاءت من أهم مؤشراتها ما يلى:

• بـلغ عـدد حالات إصـابـات العمـل لـلـذكـور 13199 حالة بنسبة 91,9% والإناث 1169 حالة بـنسـبة 8,1% من إجمالي عدد الحالات.

• سجلت محافظة القاهرة أكبر عدد من حالات إصابات العمل حيث بلغت 3834 حالة بنسبة 26,7٪ ، يليها محافظة الجيزة بعدد 2504حالة بنسبة 4,17%، بينما سجلت محافظة الوادي الجديد أقل عدد من حالات إصابات العمل حيث بلغت 6 حالات بنسبة 0,04% من إجمالي عدد الحالات.

• سجلت مـهنـة الـفنيـون ومـساعدو الإخـصـائـيين 5852 حالة بنسبة 7,40% ، يليها مهنة الحرفيون ومن اليهم بعدد 2379 حالة بنسبة 6,16 %، بـينما بلغ أقل عدد بين الـمزارعـون وعمال الـزراعــة والــعــامـلـون بـالـصيــد المــتـخـصـصــين 86 حالة بنــسبـة 6,0% من إجـمالي عـــدد الحــالات .

• سـجل نـشاط الصنـاعـات الـتحـويلية أكـبر عدد من حـالات إصـابـات العمل حيث بلغت 8631 حالة بنسبة 60,1%، يلاه نشاط النقل والتخزين والاتصالات بعدد 1358حالة بنسبة 9,5%، بينما بـلـغ أقــل عدد لـحالات إصابات العمل في نشاط الوساطة المالية عدد 5 حالة بنسبة 0,03% .

• بلغ اكبر عدد لحالات الإصابة في(الخطأ أو التصادم بأشياء) 4059 حالة بنسبة 28,3٪ ، يليها ( سقوط الأشخاص ) 4003 حالة بنسبة 27,9%، بينما كان أقل عدد لحالات الإصابة في (حوادث الانفجار) 31 حالة بنسبة 0,2% من إجمالي عدد الحالات.