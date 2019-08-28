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الإحصاء: 13.1% من إصابات العمل فى القطاع الحكومى خلال عام 2018

الأربعاء، 28 أغسطس 2019 12:50 م
الإحصاء: 13.1% من إصابات العمل فى القطاع الحكومى خلال عام 2018 الجهاز المركزي للتعبئة والعامة والإحصاء
كتبت- هبة حسام

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أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الأربعاء، النشرة السنوية لإحصاءات إصـابـات الـعمـل في منـشآت الـقطـاع الـحـكـومي والــقطـاع الــعــام/ الأعــمـال الـعـام والــقطــاع الـخــاص ( 50 عامل فأكثر) والقطاع الاستثماري خلتل عام  2018، حيث جاءت من أهم مؤشراتها ما يلى:
 
• بـلغ عـدد حالات إصـابـات العمـل لـلـذكـور  13199 حالة بنسبة  91,9% والإناث 1169 حالة بـنسـبة  8,1%  من إجمالي عدد الحالات.  
 
• سجلت محافظة القاهرة أكبر عدد من حالات إصابات العمل حيث بلغت 3834 حالة بنسبة 26,7٪ ، يليها محافظة الجيزة بعدد 2504حالة بنسبة  4,17%، بينما سجلت محافظة الوادي الجديد  أقل عدد  من حالات إصابات العمل حيث بلغت 6 حالات  بنسبة  0,04% من إجمالي عدد الحالات.
 
• سجلت مـهنـة الـفنيـون ومـساعدو الإخـصـائـيين 5852 حالة  بنسبة  7,40% ، يليها مهنة الحرفيون ومن اليهم بعدد 2379 حالة بنسبة 6,16 %، بـينما بلغ أقل عدد بين الـمزارعـون وعمال الـزراعــة والــعــامـلـون بـالـصيــد المــتـخـصـصــين 86 حالة  بنــسبـة 6,0%  من إجـمالي عـــدد الحــالات .  
                              
•  سـجل نـشاط الصنـاعـات الـتحـويلية أكـبر عدد من حـالات إصـابـات العمل حيث بلغت 8631 حالة بنسبة 60,1%، يلاه نشاط النقل والتخزين والاتصالات بعدد 1358حالة بنسبة   9,5%، بينما بـلـغ أقــل عدد لـحالات إصابات العمل في نشاط الوساطة المالية عدد 5 حالة بنسبة 0,03% . 
    
• بلغ اكبر عدد لحالات الإصابة في(الخطأ أو التصادم بأشياء)  4059 حالة بنسبة  28,3٪ ، يليها ( سقوط الأشخاص ) 4003 حالة بنسبة 27,9%، بينما كان أقل عدد لحالات الإصابة في (حوادث الانفجار) 31 حالة بنسبة 0,2% من إجمالي عدد الحالات.
 

اصابات العمل

القطاع الحكومى

القطاع الخاص

قطاع الاعمال

جهاز الاحصاء

اخبار الاقتصاد

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