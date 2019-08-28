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الأقصر تستقبل الموسم الشتوى بأربع رحلات "شارتر" جديدة من أوروبا وشرق أسيا

الأربعاء، 28 أغسطس 2019 10:38 ص
الأقصر تستقبل الموسم الشتوى بأربع رحلات "شارتر" جديدة من أوروبا وشرق أسيا معبد حتشبسوت
كتبت آمال رسلان

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كشف ثروت العجمى مستشار غرفة الشركات السياحية فى الأقصر عن البداية المبكرة للاستعداد للموسم الشتوى فى الأقصر وأسوان والذى سيبدأ فى أكتوبر المقبل، لافتا إلى أن المؤشرات المبدئية تشير إلى أن الموسم الشتوى هذا العام جيد وسيكون أفضل من الموسم الماضى.

وأوضح العجمى لليوم السابع أن هناك احتفالية ستتم يوم 20 سبتمبر فى الأقصر بمناسبة افتتاح خطوط طيران مباشرة، من أوروبا ودول شرق أسيا، عبر الخطوط الجوية التركية، والتى ستبدأ أولى رحلاتها فى 24 سبتمبر المقبل بواقع 4 رحلات اسبوعية، موضحا أن الرحلات ستأتى من فرنسا ولندن، وكذلك هناك رحلات من تايوان وكوريا، ولذلك يٌعلق عليها القطاع السياحى بالأقصر لتنشيط السياحة الوافدة من أوروبا ودول شرق أسيا خلال الموسم المقبل.

وأكد العجمى أهمية هذه الرحلات الأمر الذى سيساعد فى تنشيط السياحة وستعمل على حل مشكلة الطيران للأقصر وأسوان، لأنه كان هناك صعوبة خاصة فى السوق الأوروبى أن يجد تذاكر طيران رخيصة ومباشرة للأقصر، وهى المميزات التى يوفرها الطيران العارض أو "الشارتر".

وكذلك أشار العجمى إلى أن الموسم الشتوى سيبدأ بداية ساخنة خاصة مع حفلات أوبرا عايدة والتى تعود عروضها بعد غياب ما يقرب من الـ 22 عامًا، إلى الأقصر بمعبد الملكة حتشبسوت، ويتزامن هذه العرض مع مرور 150 عامًا على افتتاح قناة السويس.

حيث تستعد ساحة المعبد فى البر الغربى بمدينة الأقصر، لاستقبال 150 مغنيا وعازفا، يمثلون الأوركسترا السيمفونية والكورال الوطنى الأوكرانى، بقيادة المايسترو الأوكرانية أوكسانا لينيف، لتقديم عرضين أوبراليين لأوبرا عايدة القائمة منذ 148 عاما، من إخراج الألمانى مايكل شتورم، يومى 26 و28 من شهر أكتوبر المقبل، إلى جانب 40 راقصا مصريا، يشاركون فى الفعالية التى تعكس تاريخ وحضارة مصر العظيمة.

ولفت إلى أنه من المقرر أن يحضر هذه العروض ما يقرب من 4 آلاف مشاهد من بينها 60% من الأجانب خارج مصر، من قارات «أوروبا، وآسيا، وأمريكا اللاتينية» و25% من الأجانب المقيمين فى مصر و15% من المصريين، مما سيكون له أثر كبير على تنشيط السياحة فى الموسم الشتوى.

 


الموسم الشتوى

طيران عارض

الاقصر

اوبرا عايدة

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