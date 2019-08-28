سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 28 أغسطس 2019 08:59 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عاجلة

الأرصاد: طقس اليوم حار على معظم الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 36 درجة

الأربعاء، 28 أغسطس 2019 08:00 ص
الأرصاد: طقس اليوم حار على معظم الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 36 درجة طقس حار - أرشيفية
كتب محمود راغب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد اليوم الأربعاء، طقس معتدل على السواحل الشمالية حار رطب على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارًا لطيف ليلاً.

وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط مثيرة للرمال والأتربة على جنوب سيناء، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه يتراوح من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 26 36
شبين الكوم 25 35
طنطا 25 34
دمنهور 24 33
الإسكندرية 25 32
بلطيم 23 32
مطروح 23 32
السلوم 23 32
سيوة 26 38
بورسعيد 26 32
دمياط 25 32
الزقازيق 25 38
الاسماعيلية 24 36
السويس 25 36
العريش 23 33 
رفح 22 32
رأس سدر 25 36 
نخل 19 36 
نويبع 28 37 
طابا 25 34 
كاترين 19 32
الطور 27 36 
شرم الشيخ 30 38 
الغردقة 29 39
مرسى علم 30 37
الفيوم 25 37
بنى سويف 24 37
المنيا 24 38
أسيوط 25 38
سوهاج 25 39
قنا 24 40
الأقصر 26 41 
أسوان 28 42 
أبوسمبل 28 42 
الوادى الجديد 25 42
شلاتين 28 37
ابو رماد 28 36 
حلايب 30 35
رأس حدربة 29 34

أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية والعالمية فهى كالتالى:
الصغرى العظمى
مكة المكرمة 27 40 
المدينة 28 45 
الرياض 25 44
المنامة 33 39
أبوظبى 31 44
الدوحة 32 39
الكويت 29 45 
دمشق 19 38
بيروت 27 31
عمان 20 34
القدس 20 30
غزة 24 31 
بغداد 30 47
مسقط 27 33 
صنعاء 16 27
الخرطوم 26 37
طرابلس 24 31 
تونس 29 34
الجزائر 20 27
الرباط 18 27
نواكشوط 25 28

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم: 
الصغرى العظمى
أنقرة 16 31
اسطنبول 22 30
إسلام آباد 26 36
نيودلهى 27 35
جاكرتا 24 32
بكين 20 31
كوالالمبور 24 32 
طوكيو 26 29
أثينا 23 33
روما 20 31
باريس 17 31 
مدريد 18 32
برلين 20 32 
لندن 14 22 
مونتريال 17 23 
موسكو 07 17
نيويورك 19 27
واشنطن 19 30 

 


الارصاد

طقس

درجات الحراره

حاله الطقس

اخبار

اليوم السابع بلس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

"الأرصاد الجوية" تكشف أخر فرصة لقضاء اجازة الصيف هذا العام.. فيديو

الثلاثاء، 27 أغسطس 2019 11:03 ص

ارتفاع درجتين فى الحرارة حتى نهاية الأسبوع والرطوبة 85% بالعاصمة.. الأرصاد: هدوء الرياح زيادة الرطوبة يزيد الإحساس بالحر.. العظمى بالقاهرة لن تتعدى الـ37 درجة.. وتحذيرات من الشبورة الكثيفة على الطرق

الإثنين، 26 أغسطس 2019 02:47 م

الأرصاد: ارتفاع درجات الحرارة حتى نهاية الأسبوع والعظمى بالقاهرة 37 درجة

الإثنين، 26 أغسطس 2019 12:53 م

الأرصاد: غدا طقس معتدل شمالا شديد الحرارة جنوباً والعظمى بالقاهرة 36 درجة

الإثنين، 26 أغسطس 2019 10:56 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
متقولش ريحته وحشة.. اعرف فوائد تناول الثوم على الريق

متقولش ريحته وحشة.. اعرف فوائد تناول الثوم على الريق

الأرصاد: طقس اليوم حار على معظم الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 36 درجة

الأرصاد: طقس اليوم حار على معظم الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 36 درجة

أياكس أمستردام يواجه نيقوسيا القبرصى فى إياب دورى أبطال أوروبا

أياكس أمستردام يواجه نيقوسيا القبرصى فى إياب دورى أبطال أوروبا

خلال ساعات.. الحكم فى إعادة محاكمة 23 متهمًا بـ"التخابر مع حماس"

خلال ساعات.. الحكم فى إعادة محاكمة 23 متهمًا بـ"التخابر مع حماس"

تعرف على الاختصاصات القانونية للمحكمة الدستورية العليا

تعرف على الاختصاصات القانونية للمحكمة الدستورية العليا

بعد إعلان نجيب ساويرس الاستثمار فيه.. تعرف على أشهر مناجم الذهب فى مصر

بعد إعلان نجيب ساويرس الاستثمار فيه.. تعرف على أشهر مناجم الذهب فى مصر

تشغيل 4 قطارات جديدة ومد مسار قطارين بخط القاهرة ـ منوف ـ طنطا ابتداء من الأحد

تشغيل 4 قطارات جديدة ومد مسار قطارين بخط القاهرة ـ منوف ـ طنطا ابتداء من الأحد

تعرف على دور هيئة تمويل الابتكار فى تسويق مخرجات المشروعات البحثية

تعرف على دور هيئة تمويل الابتكار فى تسويق مخرجات المشروعات البحثية

احذر.. مخالفات بناء لا يُسمح بالتصالح عليها فى القانون الجديد

احذر.. مخالفات بناء لا يُسمح بالتصالح عليها فى القانون الجديد

انتهاء تصحيح كراسات امتحان الدور الثانى للثانوية العامة خلال الساعات المقبلة

انتهاء تصحيح كراسات امتحان الدور الثانى للثانوية العامة خلال الساعات المقبلة

تعرف على نوع الدعاوى والفئات المعفاة من الرسوم القضائية بقانون العمل

تعرف على نوع الدعاوى والفئات المعفاة من الرسوم القضائية بقانون العمل

الحماية المدنية تحذر من حرائق تسرب الغاز بالمنازل وتقدم نصائح للوقاية منها

الحماية المدنية تحذر من حرائق تسرب الغاز بالمنازل وتقدم نصائح للوقاية منها

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة