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الأردن و المغرب يبحثان تعزيز التعاون المشترك بقطاع الطاقة

الأربعاء، 28 أغسطس 2019 03:31 م
الأردن و المغرب يبحثان تعزيز التعاون المشترك بقطاع الطاقة المهندس هيثم زيادين رئيس لجنة الطاقة والثروة المعدنية
أ ش أ

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بحثت لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية الأردنية، اليوم الأربعاء، مع وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة المغربى عزيز رباح، تعزيز التعاون المشترك والموضوعات المتعلقة بقطاع الطاقة.
 
وقال رئيس اللجنة الأردنية المهندس هيثم زيادين فى بيان أوردته وكالة الأنباء الأردنية اليوم ، إن الأردن والمغرب يعيشان ظروفا متشابهة فيما يخص قطاع الطاقة والكهرباء، ما يدعو لتوحيد الجهود فى مواجهة المعيقات لكلا البلدين ،مضيفا أن العاهل الأردنى الملك عبدالله الثانى اولى قطاع الطاقة الأهمية القصوى عبر متابعته المستمرة للخطط التى تقوم بها الحكومة للنهوض بقطاع الطاقة، والحث المستمر على تعزيز الشفافية وتوضيح آليات منح التراخيص الخاصة لمشاريع الطاقة المتجددة .
 
وأكد زيادين، أن تطوير واستقرار التشريعات الناظمة لقطاع الطاقة عامل مهم لجذب الاستثمارات وتطوير المشاريع، خصوصا مشاريع الطاقة المتجددة، لافتا إلى الاستفادة من التجربة المغربية فيما يتعلق بمنح الحرية للمواطنين من انتاج الطاقة المتجددة ودون قيود حكومية .
 
ودعا زيادين، لتأسيس شراكة وتعاون عربى فى مجال قطاع الطاقة، الأمر الذى سيؤدى إلى تسهيل الاستثمارات وإيجاد حلول جذرية ناجحة للتحديات التى تواجه هذا القطاع .
 
ومن جهته، أشاد وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة المغربى عزيز رباح، بالجهود التى تبذلها الأردن فى عملية تحقيق الأمن والاستقرار وتوفير مصادر الطاقة رغم الظروف الإقليمية المحيطة والتحديات والصعوبات الناتجة عنها، مؤكدا أهمية تعزيز العلاقات المتبادلة والتعاون المشترك وتبادل الخبرات فى قطاع الطاقة بين البلدين الشقيقين.
 

الاردن

المغرب

قطاع الطاقه

الثروه المعدنيه

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