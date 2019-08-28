الآثار تفتتح متحف طنطا القومى 31 أغسطس بعد غلقه 18 عاما

كتب أحمد منصور

أعلنت وزارة الآثار، عن افتتاح متحف طنطا يوم 31 أغسطس الحالى.

وكان المهندس وعد أبو العلا، رئيس قطاع المشروعات بوزارة الآثار، قال فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع"، إن الأعمال الإنشائية للمتحف شملت الدهانات وجلى الأرضيات، كما تم الانتهاء من أعمال العرض المتحفى، وأهم ما يميز المتحف فاترينة عرض خاصة يقدمها المتحف لزائريه، لعرض مجموعة من القطع الأثرية التى تعبر وتنقل فكرة التواصل الحضارى والثقافى للمجتمع المصرى، وموضوعها الموالد وأولياء الله الصالحين.

ويعرض داخل الفاترينة تمثال للمهندس إيمحوتب، وأيقونة للسيدة العذراء، وتمثال للمعبود أوزوريس، كما تشرح المادة العلمية الملحقة بالعرض المتحفى لها تاريخ الموالد والاحتفال بأولياء الله الصالحين ومنها الموالد فى العصر الفرعونى، مثل عيد الابت ومولد سيدى أبو الحجاج بالأقصر، ومولد شيخ العرب السيد بمدينه طنطا، وأيضاً مولد السيدة العذراء والسيد البدوى.

وتعد الفاترنية بمثابة أيقونه لأهم ما يميز كل محافظة بهدف الحفاظ على التراث الثقافى لها وتعريف الجمهور بتراث المحافظة الثقافي، وهذا التقليد يؤكد أن التراث الثقافى الملموس وغير الملوس من آلاف السنين ومستمر حتى الوقت الحالى، كما يرجع هذا التقليد لعصور مصر الفرعونية ليمنح الألوهية والتقديس لبعض الشخصيات واعتباره ولى من الأولياء.

متحف طنطا يضم 8579 قطعة أثرية من مختلف العصور والتى تتنوع بين العصور الفرعونية والرومانية واليونانية، ويعد متحف طنطا المتحف الأثرى الوحيد الموجود المحافظة، وتم غلقه منذ 18 عامًا.

ضمت أعمال التطوير داخل متحف طنطا ترميم مبنى المتحف ومعالجته إنشائيا ووضع فتارين عرض جديدة، كما قامت لجنة سيناريو العرض المتحفى بتغير سيناريو العرض الخاص به، كما أن خطة التطوير تتضمن وضع سيناريو للعرض المتحفى بشكل جديد لإبراز القطع الأثرية الموجودة به سابقا بأفضل شكل، والتى تعبر عن عصور تاريخة مختلفة، وينقسم سيناريو العرض المتحفى إلى قسمين، القسم الأول يضم الاكتشافات الأثرية للحفائر التى تمت بمحافظة الغربية، والقسم الثانى يضم القطع التى ترمز للحياة اليومية والبعث والخلود.

مبنى المتحف يتكون من خمسة طوابق، خصص الطابق الأول للخدمات، والطابق الثانى والثالث لعرض مختلف القطع الأثرية، والطابق الرابع مخصص للمكاتب الإدارية الخاصة بموظفى المتحف، أما الطابق الخامس فيه قاعة للمحاضرات والمؤتمرات.