سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 28 أغسطس 2019 01:19 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عاجلة

الآثار تفتتح متحف طنطا القومى 31 أغسطس بعد غلقه 18 عاما

الأربعاء، 28 أغسطس 2019 12:00 ص
الآثار تفتتح متحف طنطا القومى 31 أغسطس بعد غلقه 18 عاما وزارة الأثار
كتب أحمد منصور

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت وزارة الآثار، عن افتتاح متحف طنطا يوم 31 أغسطس الحالى.

وكان المهندس وعد أبو العلا، رئيس قطاع المشروعات بوزارة الآثار، قال فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع"، إن الأعمال الإنشائية للمتحف شملت الدهانات وجلى الأرضيات، كما تم الانتهاء من أعمال العرض المتحفى، وأهم ما يميز المتحف فاترينة عرض خاصة يقدمها المتحف لزائريه، لعرض مجموعة من القطع الأثرية التى تعبر وتنقل فكرة التواصل الحضارى والثقافى للمجتمع المصرى، وموضوعها الموالد وأولياء الله الصالحين.

ويعرض داخل الفاترينة تمثال للمهندس إيمحوتب، وأيقونة للسيدة العذراء، وتمثال للمعبود أوزوريس، كما تشرح المادة العلمية الملحقة بالعرض المتحفى لها تاريخ الموالد والاحتفال بأولياء الله الصالحين ومنها الموالد فى العصر الفرعونى، مثل عيد الابت ومولد سيدى أبو الحجاج بالأقصر، ومولد شيخ العرب السيد بمدينه طنطا، وأيضاً مولد السيدة العذراء والسيد البدوى.

وتعد الفاترنية بمثابة أيقونه لأهم ما يميز كل محافظة بهدف الحفاظ على التراث الثقافى لها وتعريف الجمهور بتراث المحافظة الثقافي، وهذا التقليد يؤكد أن التراث الثقافى الملموس وغير الملوس من آلاف السنين ومستمر حتى الوقت الحالى، كما يرجع هذا التقليد لعصور مصر الفرعونية ليمنح الألوهية والتقديس لبعض الشخصيات واعتباره ولى من الأولياء.

متحف طنطا يضم 8579 قطعة أثرية من مختلف العصور والتى تتنوع بين العصور الفرعونية والرومانية واليونانية، ويعد متحف طنطا المتحف الأثرى الوحيد الموجود المحافظة، وتم غلقه منذ 18 عامًا.

ضمت أعمال التطوير داخل متحف طنطا ترميم مبنى المتحف ومعالجته إنشائيا ووضع فتارين عرض جديدة، كما قامت لجنة سيناريو العرض المتحفى بتغير سيناريو العرض الخاص به، كما أن خطة التطوير تتضمن وضع سيناريو للعرض المتحفى بشكل جديد لإبراز القطع الأثرية الموجودة به سابقا بأفضل شكل، والتى تعبر عن عصور تاريخة مختلفة، وينقسم سيناريو العرض المتحفى إلى قسمين، القسم الأول يضم الاكتشافات الأثرية للحفائر التى تمت بمحافظة الغربية، والقسم الثانى يضم القطع التى ترمز للحياة اليومية والبعث والخلود.

مبنى المتحف يتكون من خمسة طوابق، خصص الطابق الأول للخدمات، والطابق الثانى والثالث لعرض مختلف القطع الأثرية، والطابق الرابع مخصص للمكاتب الإدارية الخاصة بموظفى المتحف، أما الطابق الخامس فيه قاعة للمحاضرات والمؤتمرات.


متحف طنطا

وزارة الاثار

وعد ابو العلا

متاحف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
مصدر بالأهلى: طلبات المدرب الألمانى تخطت الميزانية والتخطيط تبحث موقفه

مصدر بالأهلى: طلبات المدرب الألمانى تخطت الميزانية والتخطيط تبحث موقفه

القاهرة تعلن عن تسكين 525 أسرة بمشروع روضة السيدة حتى الآن

القاهرة تعلن عن تسكين 525 أسرة بمشروع روضة السيدة حتى الآن

دراسة: 9 من كل 10 أطفال لا يحصلون على نوم كاف بسبب الموبايل

دراسة: 9 من كل 10 أطفال لا يحصلون على نوم كاف بسبب الموبايل

فيلم الأكشن Angel Has Fallen يحقق 21 مليون دولار

فيلم الأكشن Angel Has Fallen يحقق 21 مليون دولار

اليوم.. أخر أيام تلقى تظلمات المستبعدين من بطاقات التموين ضمن المرحلة الرابعة

اليوم.. أخر أيام تلقى تظلمات المستبعدين من بطاقات التموين ضمن المرحلة الرابعة

خالد محيى الدين يكشف بمذكراته عداء سيد قطب للطبقة العاملة..تعرف على التفاصيل

خالد محيى الدين يكشف بمذكراته عداء سيد قطب للطبقة العاملة..تعرف على التفاصيل

مجانا للشباب من الجنسين.. 8 معلومات عن مراكز التدريب الحرفى بالمحافظات

مجانا للشباب من الجنسين.. 8 معلومات عن مراكز التدريب الحرفى بالمحافظات

2 مليون جنيه عقوبة جمع البيانات الشخصية دون توافر الشروط القانونية

2 مليون جنيه عقوبة جمع البيانات الشخصية دون توافر الشروط القانونية

مدير مشروع التأمين الصحى الجديد لليوم السابع: إجراء 3260 عملية جراحية بـ7 مستشفيات..أحمد السبكى: تسجيل 387 ألف مواطن بالوحدات.. و13 مركزا و3 مستشفيات بمعايير جودة عالمية.. وتوزيع 18ألف استمارة للحصول على الخدمة

مدير مشروع التأمين الصحى الجديد لليوم السابع: إجراء 3260 عملية جراحية بـ7 مستشفيات..أحمد السبكى: تسجيل 387 ألف مواطن بالوحدات.. و13 مركزا و3 مستشفيات بمعايير جودة عالمية.. وتوزيع 18ألف استمارة للحصول على الخدمة

قبل ساعات من الحكم.. فى قضية "التخابر مع حماس".. 23 متهما ينتظرون كلمة العدالة فى إعادة المحاكمة ..الجنايات نظرت خلال عامين 51 جلسة تضمنت محضر تحريات الشهيد محمد مبروك وتسجيلات اجتماعات خيرت الشاطر

قبل ساعات من الحكم.. فى قضية "التخابر مع حماس".. 23 متهما ينتظرون كلمة العدالة فى إعادة المحاكمة ..الجنايات نظرت خلال عامين 51 جلسة تضمنت محضر تحريات الشهيد محمد مبروك وتسجيلات اجتماعات خيرت الشاطر

ثانى حلقات الموسم الجديد من Peaky Blinders تحصد تقييم 9.5

ثانى حلقات الموسم الجديد من Peaky Blinders تحصد تقييم 9.5

مفاجآت فى التريلر الجديد للموسم الثانى من مسلسل Titans

مفاجآت فى التريلر الجديد للموسم الثانى من مسلسل Titans

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة