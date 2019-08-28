افتتاح المنتدى الدولى السادس والعربى الخامس للطاقة المتجددة فى الأردن

وكالات

انطلقت فعاليات المنتدى الدولى السادس والعربى الخامس للطاقة المتجددة بالمملكة الأردنية، للبحث في مستجدات القطاع المتوقع ان يبلغ حجم الاستثمار فيه 500 مليار دولار عام 2040.

ووفقا لما نشرته وكالة انباء الأردن، قالت مندوب رئيس الوزراء الأردنى، وزيرة الطاقة والثروة المعدنية المهندسة هالة زواتى، الثلاثاء، التي افتتحت الفعاليات: إن الأردن طور منذ عام 2014 بيئة تشريعية في مجالات مشاريع الطاقة المتجددة "الشمس والرياح" لضخ كهرباء نظيفة للشبكة الكهربائية باستطاعة اجمالية وصلت حالياً إلى 1200 ميجاواط ،وتسهم بحوالى 12 بالمئة من الطاقة الكهربائية المولدة في المملكة عام 2018.

وتوقعت زواتى، ان ترتفع هذه النسبة إلى نحو 20 بالمئة عام 2022، خُمس احتياجات الأردن من الطاقة الكهربائية سيكون من الطاقة المتجددة، في حين كانت مساهمة الطاقة المتجددة لا تتعدى 1 بالمئة عام 2014، لافتة إلى أن حجم الاستثمار في الطاقة المتجددة تجاوز حاجز 4 مليارات دولار.

وأشارت إلى ان الوزارة تعكف على إعداد استراتيجية بعيدة المدى لقطاع الطاقة حتى عام 2030 ونظرة مستقبلية حتى العام 2050 بالتشارك مع الجهات المعنية من القطاعين العام والخاص، وتركز هذه الاستراتيجية على أربعة محاور رئيسة، وهي التقليل من الطاقة المستوردة وزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المحلية (المتجددة) وتحقيق أمن التزود بالطاقة وتنويع مصادر الطاقة وخفض كلفتها.

وأكدت سعي الأردن من خلال تفاهمات مع دول الجوار لتعزيز الربط الكهربائى لشبكات الكهرباء مع هذه الدول بما يتيح تبادل الطاقة الكهربائية، خاصة تلك المولدة من الطاقة المتجددة بهدف زيادة القدرة الاستيعابية للطاقة المتجددة.