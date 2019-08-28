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اعرف مراحل تطور تحويل المعدة وأهمية دور الجراح الماهر.. من الدكتور أحمد السبكى

الأربعاء، 28 أغسطس 2019 04:13 م
اعرف مراحل تطور تحويل المعدة وأهمية دور الجراح الماهر.. من الدكتور أحمد السبكى الدكتور أحمد السبكي استشاري جراحة السمنة والسكر
تقرير خاص

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عملية التحويل المصغر مرت بالعديد من التطورات حتى أصبحت من أقوى جراحات السمنة، ويلعب الجراح- ذو الخبرة- دوراً كبيراً فى نجاح هذه الجراحة.

 

 

الدكتور أحمد السبكي استشاري جراحة السمنة والسكر والتجميل، ورئيس الرابطة العربية لجراحات السمنة والسكر، وعضو الفيدرالية الدولية لجراحة السمنة، يوضح في التقرير التالي مراحل تطور عملية تحويل المعدة .

5 عيوب لعملية تحويل المسار القديمة
5 عيوب لعملية تحويل المسار القديمة

 

* عيوب عملية تحويل المسار القديمة:
 

وأوضح الدكتور أحمد السبكي في حديثه لـ "اليوم السابع" إن تحويل المعدة في اول ظهوره كان اسمه تحويل المسار وكانت عملية مختلفة تماما عن عملية التحويل المصغر التي تجرى حاليا، فالعملية القديمة كان حجم المعدة بها صغير جدا فالمريض لا يستطيع تناول الطعام، وكان يتم توصيله على الامعاء بعد  قطع الامعاء ويتم عمل توصيلة اخرى بين الامعاء وبعضها، مؤكداً إن هذه التوصيلات الكثيرة كانت تسبب اسهال للمريض باستمرار، وكان المريض يحتاج تناول الفيتامينات العمر كله، والعملية على الرغم من قوتها الا انه كان يصاحبها ضعف عام وهزال.

5 مميزات لعملية التحويل المصغر للمعدة الحديثة
5 مميزات لعملية التحويل المصغر للمعدة الحديثة

 

*مميزات عملية التحويل المصغر الحديثة:

 

 

و أشار إلي إن التحويل المصغر للمعدة الذي يتم اجراؤه حاليا فهو عملية مختلفة تماما، فحجم المعدة بها يكون كبير طول الامعاء يتم توصيلة عند طول محدد حسب وزن المريض، لكن في بداية وصفه كان يتم التوصيل بالأمعاء على 2 متر، والتوصيلة الجانبية التي تم اضافتها للعملية منعت ارتجاع المريء تماما، واختيار طول الامعاء الذي يناسب وزن المريض الذي قمنا بنشره في العالم كله، جعل العملية مناسبة لكل الاوزان بداية من مريض لديه زيادة في الوزن 20 كيلو فقط حتى  200 كيلو زيادة عن الوزن الطبيعي، وهنا تظهر اهمية خبرة الجراح وطريقته في اجراء العملية والتي يتوقف عليها كمية الطعام التي سيتناولها المريض، ومستوى نزول المريض في الوزن بدون حدوث قيء او اسهال مزمن او اي مضاعفات قد تحدث .

 ولفت الدكتور أحمد السبكي الي أهمية  استخدام الادوات الحديثة الاصلية الامريكية لضمان عدم حدوث نزيف او تسريب او اي مشاكل اثناء الجراحة، مؤكداً إن خبرة الجراح تنعكس في كل تفصيله داخل العملية، لذلك فاختيار الطبيب ذو الخبرة مهم جدا خصوصا في عملية التحويل المصغر.

ولمزيد من المعلومات والنصائح الطبية في مجال طب جراحات السمنة و السكر يمكنك الاطلاع على صفحة مراكز الدكتور أحمد السبكي عبر "فيس بوك":

أ. د/ أحمد السبكي استشاري

https://www.facebook.com/dr.elsobky/

والمواقع الإلكترونية لمراكز الدكتور أحمد السبكي :

https://drahmedelsobky.net

https://drelsobkybeautyclinic.com

 

عناوين المراكز:

الفيرمونت: ابراج سيتي كورنيش النيل - البرج الشمالي - الدور الثاني بالمول - القاهرة.

- 14 شارع النخيل من عبد المنعم رياض - المهندسين.

- 107 شارع الثورة - مصر الجديدة.

- مول الدون تاون الشيخ زايد الدور الاول وحدة ١٠٢

- عمارة العبور شارع فيكتور عمانويل امام بوابة نادى سموحة الرئيسي - بالإسكندرية .

 

2للتواصل-احمد-السبكي
 للتواصل احمد السبكي

 

للتواصل مع الفريق الصحفي المسئول عن إعداد المحتوى الطبي بخدمة دكتور اليوم السابع يرجى التواصل من خلال:

 

الواتس آب على الهاتف رقم: 01009253153

البريد الإلكتروني :medical@dworldf.com

 

 


الدكتور أحمد السبكي – السمنة – السكر – تكميم المعدة

تطور تكميم المعدة

التكميم المعدل

الأمعاء – ارتجاع المريء

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