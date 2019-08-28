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اعرف شروط الإقامة بمدن جامعة عين شمس.. أبرزها اجتياز تحليل المخدرات

الأربعاء، 28 أغسطس 2019 08:00 ص
اعرف شروط الإقامة بمدن جامعة عين شمس.. أبرزها اجتياز تحليل المخدرات جامعه عين شمس
كتب محمود راغب

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حددت جامعة عين شمس، شروط الإقامة بالمدن الجامعية بالعام الجامعى 2019 – 2020، حيث أكدت الجامعة أن لها الحق فى قبول أو رفض طلب الإقامة فى مدنها الجامعية، وفقا لقدرتها الاستيعابية وأولويات القبول بها وطبقاً لأنظمتها الداخلية ولائحتها المعمول بها.
 
وأضافت الجامعة أنه يتم التنسيق على أساس النسبة المئوية للمجموع والأخذ فى الاعتبار المسافة بين محافظة القاهرة وعاصمة محافظة أقامة الطالب كعامل تفضيلى مع تحديد عدد أماكن لكل كلية بناءاً على أحصائيات الأعوام السابقة.
 
وفيما يلى ننشر شروط الإقامة بالمدن الجامعية للعام الجامعى 2019/2020 كما يلى: 
 
1. أن يكون الطالب من غير سكان القاهرة الكبرى، علما بأن مراكز "طوخ – كفر شكر – بنها – شبين القناطر" بمحافظة القليوبية، و"الصف – أطفيح – الحوامدية – العياط – البدرشين – منشأة القناطر – الواحات" بمحافظة الجيزة، خارج نطاق القاهرة الكبرى.
 
2. أن يكون الطالب حاصل على الثانوية العامة من خارج القاهرة الكبرى.
 
3. يكون الطالب مقيد نظامى بأقسام الليسانس أو البكالوريوس مع تقديم شهادة تفيد النجاح والتقدير والنسبة المئوية لمجموع درجات الطالب.
 
4. ألا يكون صدر ضد الطالب عقوبة من إحدى العقوبات التأديبية والمنصوص عليها فى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات وتعديلاتها أو لائحة المدن الجامعية.
 
5. ألا تكون على الطالب مستحقات مالية للمدن الجامعية.
 
6. أن تكون الطالبة غير متزوجة ولم يسبق لها الزواج مع تقديم شهادة إدارية بذلك.
 
7. تقديم صورة من بطاقة الرقم القومى للطالب وولى الأمر والضامن على أن يكون تاريخ إصدار هذه البطاقات من عام سابق ويمكن الاستعاضة عن الضامن بسداد 350 جنيها كبديل للضامن تسترد فى حالة عدم وجود تلفيات.
 
8. اجتياز الكشف الطبى وإجراء التحاليل الطبية المطلوبة ومنها تحليل المخدرات 
 
9. يقبل الطلاب الذين كانوا مقيمين في العام السابق والمنقولين الى الفرقة الاعلى وتنطبق عليهم شروط الاقامة السابقة، والا يكون قد تم اخلاؤه اداريا العام السابق (بحد اقصى مرة واحدة) الا بعذر قهري تقبله السُلطات المختصة. أما من تم قبوله في عام مضى استثناء لظروف اجتماعية او لضرورة ملحة فإن استمرار اقامتهم يرتبط بإعادة الدراسة لكل حالة منفردة.
 
10. يتم قبول الطلاب على حسب الاعداد المخصصة لكل فرقة في كل كلية طبقا لاحصائيات الاشغال الفعلي في الاعوام السابقة.
 
11. يتم التنسيق بين طلاب الدفعة الواحدة على اساس النسبة المئوية لمجموع درجات الطالب مضافا اليه الميزة التفضيلية على حسب بعد عاصمة المحافظة التي يقيم بها الطالب عن محافظة القاهرة.
 
12. لا يتم قبول طلاب البرامج المتميزة بنظام الساعات المعتمدة بكليات (الطب - طب الاسنان - الصيدلة - الهندسة - الحاسبات والمعلومات – العلوم - الالسن – التجارة - الزراعة) للسكن بالمدينة الجامعية في الحجرات العادية ويمكن النظر في تسكينهم في الحجرات المميزة (الفندقية) في حالة وجود أماكن بها وطبقا لاولوية الحجز.
 
13. لا يتم تسكين اي طالب وافد (على منحة أو على نفقته الشخصية) بصفة مؤقتة إلا بعد استيفاء جميع الاوراق والبيانات الخاصة بهم.
 
14. فى حالة توافر أماكن وبعد استيعاب الاولويات بعد موافقة السُلطات المختصة يمكن النظر فى قبول بعض الفئات للاقامة بالمدن الجامعية مع تطبيق اللائحة المالية: 
 
أ‌. الطلاب المنقولين للفرق الاعلى بتقدير عام مقبول. 
ب‌. الشهادات المعادلة وأبناء المعارين. 
ت‌. الهيئة المعاونة بكليات الجامعة. 
ث‌. الطلاب الوافدين على منح أو على نفقتهم الشخصية. 
ج‌. طلاب البرامج العادية بنظام الساعات المعتمدة والحاصلين على GPA من 2 الى 2.6 أو وفقا للائحة الداخلية للكلية.
 
15. استيفاء طلب الإقامة إلكترونيا وبعد إعلان نتيجة القبول يتم تقديم المستندات والإقرارات والتوقيعات ورقية بإدارة المدن.

جامعه عين شمس

المدن الجامعيه

مدن جامعه عين شمس

الاقامه بالمدن الجامعيه

شروط الاقامه بالمدن الجامعيه

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