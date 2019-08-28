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اسكان البحرين تلبى 612 طلباً لبرنامج مزايا خلال النصف الأول

الأربعاء، 28 أغسطس 2019 12:06 م
اسكان البحرين تلبى 612 طلباً لبرنامج مزايا خلال النصف الأول وزير الإسكان البحرينى باسم الحمر
وكالات

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اعلنت وزارة الإسكان البحرينية، عن تخصيص 612 طلبًا إسكانيًا لبرنامج تمويل السكن الاجتماعي "مزايا" خلال النصف الأول من عام 2019، من أصل 923 طلبًا ورد إلى الوزارة منذ مطلع العام الجارى.

وفقا لما نشرته وكالة الانباء البحرينية، اشارت إلى قيام الخدمات الإسكانية في الوقت الراهن بإنهاء إجراءات تخصيص 231 طلبًا جديدًا، بعد استيفاء كافة المتطلبات اللازمة للاستفادة من الخدمة.

وقالت الوزارة أن نسبة طلبات "مزايا" التي تم الانتهاء من إجراءات تخصيصها للمستفيدين من إجمالى عدد الطلبات التي تلقتها الوزارة تصل إلى 66%، وهي نسبة تعكس مميزات هذا البرنامج، وفي مقدمتها سرعة الحصول على الوحدة السكنية دون الحاجة إلى فترات انتظار طويلة، مشيرة إلى وجود 80 طلبًا إضافيًا لمواطنين يقومون حاليًا بإنهاء المتطلبات، كاختيار الوحدة المناسبة لهم، أو متابعة المتطلبات المالية للبنك الممول.

وبينت الوزارة إلى أن الطلبات التي تم تخصيصها أو التي سيتم تخصيصها خلال أيام قليلة، ورد بعضها إلى الوزارة كطلبات حديثة، وأخرى كانت مدرجة على قوائم الانتظار واختار ذويها تغيير الخدمة إلى مزايا، نظرًا لمميزات البرنامج الذي يتيح سرعة في إنجاز الإجراءات، فضلاً عن المرونة المتعلقة باختيار حجم ونوع الوحدة السكنية.

وبينت الوزارة أن برنامج "مزايا" أسهم بشكل كبير في خفض أعداد الطلبات الاسكانية المدرجة على قوائم الانتظار منذ تدشينه عام 2013، فضلاً عن استقطابه للنسبة الأكبر من الطلبات الإسكانية الحديثة واحتلاله الخيار الأول للعديد من المواطنين المتقدمين بطلبات الحصول على خدمة إسكانية، الأمر الذي يسهم في تقليص فترات الانتظار على قوائم الانتظار، وهو أحد أهداف تأسيس هذا البرنامج.

وأضافت الوزارة أن برنامج مزايا منذ تأسيسه قام بتلبية أكثر من 4 آلاف خدمة إسكانية، الأمر الذي يعطي مؤشرًا حول نجاح مبادرات الشراكة مع القطاع الخاص في تسريع وتيرة تقديم الخدمات الإسكانية للمواطنين، الأمر الذي يشجع الوزارة على تطوير مثل تلك المبادرات وتبني المزيد منها، بهدف استدامة تقديم الخدمة الإسكانية بوتيرة سريعة وجودة عالية.


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