ارتفاع بورصة دبى بختام التعاملات مدفوعة بصعود قطاعى الاتصالات والعقارات

كتب هانى الحوتى

ارتفع المؤشر العام لسوق دبى المالى، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.27% رابحا 7.36 نقطة ليصل إلى مستوى 2758.65 نقطة، مدفوعا بصعود أسهم العقارات والبنوك.

وبلغت أحجام التداول بمستهل تعاملات اليوم 50.9 مليون سهم محققة ما قيمته 57.3 مليون درهم من خلال تنفيذ 974 صفقة لـ31 سهما، وارتفع 15 سهما، وانخفضت 10 أسهم، واستقرت 6 أسهم.

وارتفعت 6 قطاعات ببورصة دبى على رأسها قطاع السلع بنسبة 1.17%، تلاه قطاع التأمين بنسبة 0.58%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.52%، أعقبه قطاع العقارات بنسبة 0.38%، فقطاع البنوك بنسبة 0.29%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة 0.09%، فيما تراجع قطاع الخدمات بنسبة 2.59%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.92%.

وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة سهم شركة الخليج للملاحة القابضة بنسبة 3.74%، ثم سهم شركة آرابتك القابضة بنسبة 3.70%، فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة سهم شركة أمانات القابضة بنسبة 5.16%، ثم سهم شركة اكتتاب القابضة بنسبة 4.21%.