ارتفاع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية بنسبة 2.2% بختام التعاملات

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب والأجانب، كما ارتفع رأس المال السوقى بقيمة 9.9 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 762.961 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 181.8 مليون ورقة مالية بقيمة 995 مليون جنيه، عبر تنفيذ 23.3 ألف عملية لعدد 170 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 74.28% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 18.23%، والعرب على 7.49% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 45% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 54.99%.

ومالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والأجانب للبيع بقيمة 91.2 مليون جنيه، 3.9 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية والعربية والأجنبية للشراء بقيمة 15.4 مليون جنيه، 27.3 مليون جنيه، 45.2 مليون جنيه، 7.2 مليون جنيه، على التوالى.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 2.18% ليغلق عند مستوى 14595 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.09% ليغلق عند مستوى 2161 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.75% ليغلق عند مستوى 17831 نقطة، وارتفع مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 2.1% ليصل إلى مستوى 5440 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 1.29% ليغلق عند مستوى 551 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 1.43% ليغلق عند مستوى 1447 نقطة، فيما تراجع مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.66% ليغلق عند عند مستوى 461 نقطة.

وارتفعت أسهم 93 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وهوت 44 شركة، ولم تتغير مستويات 33 شركة.