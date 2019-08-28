ارتفاع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية بنسبة 1.5% بمنتصف التعاملات

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية، بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب، فيما مالت تعاملات المصريين والأجانب للبيع.
وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.48% ليصل إلى مستوى 14494 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.04% ليصل إلى مستوى 2160 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.27% ليصل إلى مستوى 17747 نقطة.
كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 1.01% ليصل إلى مستوى 549 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 1.08% ليصل إلى مستوى 1442 نقطة، وصعد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.25% ليصل إلى مستوى 465 نقطة.
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