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ارتفاع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية بنسبة 1.5% بمنتصف التعاملات

الأربعاء، 28 أغسطس 2019 12:18 م
ارتفاع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية بنسبة 1.5% بمنتصف التعاملات البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى

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ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية، بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب، فيما مالت تعاملات المصريين والأجانب للبيع.
 
وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.48% ليصل إلى مستوى 14494 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.04% ليصل إلى مستوى 2160 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.27% ليصل إلى مستوى 17747 نقطة.
 
كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 1.01% ليصل إلى مستوى 549 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 1.08% ليصل إلى مستوى 1442 نقطة، وصعد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.25% ليصل إلى مستوى 465 نقطة.
 
 
 

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