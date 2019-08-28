ارتفاع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية بنسبة 1.5% بمنتصف التعاملات

كتب هانى الحوتى

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية، بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب، فيما مالت تعاملات المصريين والأجانب للبيع.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.48% ليصل إلى مستوى 14494 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.04% ليصل إلى مستوى 2160 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.27% ليصل إلى مستوى 17747 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 1.01% ليصل إلى مستوى 549 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 1.08% ليصل إلى مستوى 1442 نقطة، وصعد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.25% ليصل إلى مستوى 465 نقطة.