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اتحاد الصناعات: اتفقنا مع الحكومة على تحديث أجندة إصلاحات القطاع الصناعى كل ستة أشهر

الأربعاء، 28 أغسطس 2019 01:18 م
اتحاد الصناعات: اتفقنا مع الحكومة على تحديث أجندة إصلاحات القطاع الصناعى كل ستة أشهر محمد السويدى رئيس اتحاد الصناعات
أ ش أ

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صرح رئيس اتحاد الصناعات محمد السويدي بأنه تم الاتفاق مع الحكومة على تحديث أجندة الإصلاحات المطلوبة لدفع عجلة النمو الصناعي وتشجيع الاستثمار الأجنبي في مصر، كل ستة أشهر، مشيرا إلى أنه يتم العمل حاليا على أول إصدار محدث لها.

وقال السويدي - في تصريح له اليوم - إن التحديث يتطلب الاتصال الدائم مع الغرف والمنشآت الصناعية للوقوف على آخر المستجدات سواء عوائق استجدت أو تم إزالتها، مشيرا إلى أن هذا التحديث يأتي في إطار جهود الاتحاد لبحث التحديات التي يواجهها قطاع الصناعة، وسيتم مناقشة العوائق سواء القطاعية أو العامة والعمل على حلها.

ونوه بأنه تم عمل دراسة من جانب الاتحاد للعديد من الموضوعات المشتركة مع مختلف المنظمات كالغرف الأجنبية والمشتركة بجانب الدراسات التي قامت بها مؤسسات بحثية مختصة.


اتحاد الصناعات

الاستثمار الأجنبي

المنشآت الصناعية

الغرف الأجنبية

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