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إقبال كبير على سداد فاتورة شهر يوليو للتليفون الأرضى

الأربعاء، 28 أغسطس 2019 01:05 م
إقبال كبير على سداد فاتورة شهر يوليو للتليفون الأرضى التليفون الأرضى
كتبت هبة السيد

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كشف مسؤول بالشركة المصرية للاتصالات we لليوم السابع، أن سداد فاتورة شهر يوليو للتليفون الأرضي يتم بكثافة حيث تنتهي المهلة الأخيرة للدفع في 15 سبتمبر القادم، مشيرا إلى إتاحة كافة طرق الدفع الدقليدية الكاش والدفع الإلكتروني سواء عبر موقع الشركة أو ماكينات الصرف الآلي. 
 
وفاتورة شهر يوليو يتم سدادها بدءا من 15/7 ولمدة شهر حتى 14/8 ثم يتم تحويل الخط استقبال فقط  لمدة شهر حتى 14/9 ثم من يوم 15/9 يتم تحميل غرامه تأخير وقطع الحرارة عن الخط ارسال واستقبال. 
 
وشركتان فقط تقدمان خدمات التليفون الأرضي بمصر وهم المصرية للاتصالات واتصالات مصر. 
 
165 عاما بالتحديد هى عمر إنشاء الشركة المصرية للاتصالات، والتى بدأ إنشاؤها عام 1854 تحت مسمى الشركة "الشرقية للتلغراف"، وذلك قبل اختراع التليفون عام 1876، وفى نفس عام افتتاحها أطلقت الشركة أول خط تلغراف يربط بين العاصمة القاهرة ومدينة الإسكندرية.

فاتورة التليفون الأرضي

التليفون الأرضي

المصرية للاتصالات

الحرارة

قطع الخدمة

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