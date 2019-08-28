إقبال كبير على تحويل السيارات بالغاز الطبيعى و "بورسعيد" الأكثر إقبالاً

كتبت - مروة الغول

كشفت مصادر مسؤلة بقطاع البترول والثروة المعدنية، أن هناك إقبالا كبيرا على تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى فى بمراكز شركتى "كارجاس وغازتك" شركات قطاع البترول المصري المسئولة عن عملية تحويل السيارات للغاز الطبيعي، وذلك بعد تبنى الدولة لخطة تحويل المركبات والسيارات للغاز الطبيعي والمتابعة المستمرة من القيادة السياسية لعمليات التنفيذ مع المشروع.

وأضافت المصادر فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن هناك عددا كبيرا من ملاك السيارات قاموا بتحويل سياراتهم للغاز الطبيعي وأن الأعداد في تزايد مستمر، مشيرا إلى أن التركيز على الوفر الشهرى وفرق التكلفة الكبير بين استهلاك الوقود والغاز الطبيعى ساعد بشكل كبير فى تشجيع المواطنين على الإقبال.

وأشارت المصادر، إلى أن محافظة بورسعيد الأكثر إقبالا على تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى، نظرا لاقتصادياته بالنسبة لهم .

يذكر أن وزارة البترول والثروة المعدنية تعمل وفق خطة متكاملة لزيادة اعداد السيارات المحولة والمحطات التى تخدمها حيث تستهدف تحويل 50 ألف سيارة للعمل بالغاز الطبيعى كوقود خلال العام المالى الحالى 2019/2020 والذى يمثل رقماً قياسياً غير مسبوقاً فى هذا النشاط، كما أن هذا المعدل متوقع زيادته خلال السنوات المقبلة فى ظل تزايد الاقبال من المواطنين على تحويل السيارات، وجارى حالياً الاستمرار فى التوسع فى شبكة المحطات التى تبلغ حالياً 187 محطة و72 مركز تحويل على مستوى الجمهورية.