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إصابة 5 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة بمركز الواسطى ببنى سويف

الأربعاء، 28 أغسطس 2019 12:39 ص
إصابة 5 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة بمركز الواسطى ببنى سويف إسعاف - أرشيفية
بنى سويف : هانى فتحى

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أصيب 5 أشخاص، أمس الثلاثاء، فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص بين قريتى كوم أبو راضى وميدوم التابعتين لمركز الواسطى شمال بنى سويف، وتم نقلهما إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم.
 

وانتقلت سيارتان تابعتان لمرفق إسعاف بنى سويف إلى محل الواقعة، وتبين أن المصابين؛ وهم محمد شعبان محمد 35 سنة، سائق، ومقيم بمدينة الواسطى، مصابا بجروح متفرقة بالجسم، أيمن محمد نادى 39 سنة، مقيم بمدينة الواسطى، فنى حاسب الى، مصابا بكدمات متفرقة بالجسم، شحات عبد الحميد عبد الله 33 سنة، مقيم بمركز الواسطى مصابا باشتباه كسر بالضلوع، هدى مصطفى محمد، 54 سنة ومقيمة بجزيرة المساعدة بمركز الواسطى مصابة باشتباه كسر بالزراع الأيسر، نسمه رمضان عبد الله 30 سنة، مقيمة بمركز ناصر، مصابة بكدمات وسحجات بالجسم.

 

وجرى نقل المصابين إلى قسم الاستقبال بمستشفى الواسطى المركزى، لتلقى العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة وتحرر محضر بالواقعة.


بنى سويف

حادث انقلاب

مركز الواسطى

اخبار المحافظات

حوادث

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