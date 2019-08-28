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إصابة 5 أشخاص فى انقلاب سيارة على الطريق الصحراوى الشرقى ببنى سويف

الأربعاء، 28 أغسطس 2019 03:17 م
إصابة 5 أشخاص فى انقلاب سيارة على الطريق الصحراوى الشرقى ببنى سويف اسعاف - أرشيفية
بنى سويف هانى فتحى

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أصيب زوج وزوجته و3 من أولادهما، اليوم الأربعاء، فى حادث انقلاب سيارة ملاكى قبلى نفق سنور باتجاه محافظة المنيا بدائرة محافظة بنى سويف.

 

وانتقلت سيارتان تابعتان لمرفق بنى سويف إلى محل الواقعة ، وتبين أن المصابين هم : محمد عبدالفتاح أبو المعاطى 40 سنة، مصابا باشتباه كسر بعظمة الترقوة، وزوجته سمر مصطفى محمد 35 سنة، مدرسة ، مصابة بجروح وكدمات متفرقة بالجسم، و3 من أولادهم " مروان" 14 سنة مصابا باشتباه كسر بالقدم اليمني، " ريم"  9 سنوات مصابا بجروح وكدمات متفرقة بالجسم، "أنس" 6 سنوات مصابا بجروح وكدمات متفرقة بالجسم وجميعهم مقيمون بمحافظة القاهرة.

 

تم نقل المصابين إلى قسم الاستقبال بمستشفى بنى سويف ألنموذجى لتلقى العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.


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