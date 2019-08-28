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إصابة 4 أشخاص فى حادث تصادم على الطريق الصحراوى الشرقى ببنى سويف

الأربعاء، 28 أغسطس 2019 09:14 ص
إصابة 4 أشخاص فى حادث تصادم على الطريق الصحراوى الشرقى ببنى سويف حادث تصادم - أرشيفية
بنى سويف - هانى فتحى

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أصيب 4 أشخاص بينهم طفل، اليوم الأربعاء، فى حادث تصادم سيارة ملاكى مع أخرى نقل قبل نفق سنور بالطريق الصحراوى الشرقى بدائرة محافظة بنى سويف.

وانتقلت سيارتان تابعتان لمرفق إسعاف بنى سويف إلى محل الواقعة، وتبين أن المصابين وهم "مدحت فوزى هندى" 34 سنة، موظف بإحدى الشركات، مصاباً بجروح بالوجه وسجحات بالجسم، وشقيقه "صبحى" 39 سنة، صيدلى، مصاباً بجرح بفروة الرأس 3 سم وكدمات بالجسم، و"مريم سامى إبراهيم" 31 سنة، ربة منزل مصابة باشتباه ما بعد الارتجاج، و"صموئيل صبحى هندى" 9 سنوات، طالب مصاباً بجرح قطعى بفروة الرأس.

تم نقل المصابين إلى قسم الاستقبال بمستشفى بنى سويف الجامعى لتلقى العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

 


بنى سويف

صحة بنى سويف

حادث تصادم

الصحراوى الشرقى

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