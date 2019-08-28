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إصابة 16 طفلا فى إسبانيا بـ"متلازمة الذئب" بعد تناول أدوية ملوثة

الأربعاء، 28 أغسطس 2019 12:43 م
إصابة 16 طفلا فى إسبانيا بـ"متلازمة الذئب" بعد تناول أدوية ملوثة متلازمة الذئب تصيب 16 طفلا فى اسبانيا
كتبت فاطمة شوقى

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أصيب 16 طفلا فى إسبانيا بـ"متلازمة الذئب" بعد تناولهم أدوية ملوثة ، مما أدى إلى نشر القلق والرعب فى البلد الأوروبى.

 

ووفقا لصحيفة "بيرفيل" الإسبانية فقد أمرت الوكالة الإسبانية للأدوية والمنتجات الصحية (AEMPS)  بسحب مجموعة من الأدوية على رأسها " أوميبرازول" للأطفال الرضع الذين  تسببوا فى الإصابة بفرط الشعر، وأصاب الأطفال بمتلازمة الذئب.

 

وقام المجلس العام للرابطات الرسمية للصيادلة بإبلاغ كل مجتمع مستقل بذاته بالتحذير من هذا الدواء، الذى اكتشفه AEMPS ، وأمرت بسحبه من جميع الصيدليات والمستشفيات.

 

وأكدت مصادر من وزارة الصحة أن هذا الدواء الموصوف للأطفال الرضع الذين يعانون من الارتجاع تسبب في حدوث مرض فرط الشعر ل 16  طفلاً على الأقل دون عام واحد فى مدينة الأندلس، وذلك لأنه يحتوى على مادة المينوكسيديل ، وهو مبدأ نشط لأدوية "الثعلبة".

 

وفقًا للمجلس العام لكليات الأدوية ، حسبت الشركة المسؤولة عن تصنيع الدواء أن المنتج المعيب قد تم توزيعه على ما بين 24 و 30 صيدلية فى الأندلس.

 

 ما هي متلازمة الذئب

مرض فرط الشعر الدهنى ، المعروف باسم "متلازمة الذئب" ، هو مرض يسبب نموًا مفرطًا للشعر فى أى جزء من الجسم ، ويمكن أن يصيب النساء والرجال على حد سواء ، لكنه نادر الحدوث.

 


اسبانيا

متلازمة الذئب

ادوية

وزارة الصحة

اخبار اسبانيا

الصحه الاسبانيه

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