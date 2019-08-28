إسرائيل تقرر توزيع كاميرات مراقبة فى لجان التصويت بانتخابات الكنيست

كتب- هاشم الفخرانى

ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية أن اللجنة العليا للانتخابات المشرفة على انتخابات الكنيست التى ستجرى الشهر المقبل فى 17 سبتمبر المقبل ، قررت توزيع مراقبين وكاميرات تصوير على صناديق الاقتراع خوفاً من حدوث عمليات تزوير .

وأضافت الصحيفة أن المراقبين سيحملون كاميرات معلقة على صدورهم لتصوير أى حركة داخل لجان الانتخابات فى أنحاء إسرائيل ، وسيستمر عمل المراقبين على مدار التصويت وأثناء الفرز .



انتخابات الكنيست

وقالت الصحيفة أن السبب وراء ابتكار هذه الطريقة هو شكاوى التزوير التى وقعت فى انتخابات الكنيست التى جرت فى شهر إبريل الماضى ، والتى اسفرت عن فوز حزب الليكود بزعامة بنيامين نتنياهو .

جدير بالذكر أن حزب الليكود حصل على 32 مقعداً فى اخر استطلاع أجرى أول أمس الأثنين ، مقابل 31 مقعداً لحزب "أزرق- ابيض" المعروف إعلامياً بحزب "الجنرالات" بزعامة بانى جانتس.