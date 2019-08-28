سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 28 أغسطس 2019 12:11 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عالمية

إسرائيل تقرر توزيع كاميرات مراقبة فى لجان التصويت بانتخابات الكنيست

الأربعاء، 28 أغسطس 2019 12:01 م
إسرائيل تقرر توزيع كاميرات مراقبة فى لجان التصويت بانتخابات الكنيست انتخابات الكنيست
كتب- هاشم الفخرانى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية أن اللجنة العليا للانتخابات المشرفة على انتخابات الكنيست التى ستجرى الشهر المقبل فى 17 سبتمبر المقبل ، قررت توزيع مراقبين وكاميرات تصوير على صناديق الاقتراع خوفاً من حدوث عمليات تزوير .

 

وأضافت الصحيفة أن المراقبين سيحملون كاميرات معلقة على صدورهم لتصوير أى حركة داخل لجان الانتخابات فى أنحاء إسرائيل ، وسيستمر عمل المراقبين على مدار التصويت وأثناء الفرز .

 

انتخابات الكنيست
انتخابات الكنيست

 

وقالت الصحيفة أن السبب وراء ابتكار هذه الطريقة هو شكاوى التزوير التى وقعت فى انتخابات الكنيست التى جرت فى شهر إبريل الماضى ، والتى اسفرت عن فوز حزب الليكود بزعامة بنيامين نتنياهو .

 

جدير بالذكر أن حزب الليكود حصل على 32 مقعداً فى اخر استطلاع أجرى أول أمس الأثنين ، مقابل 31 مقعداً لحزب "أزرق- ابيض" المعروف إعلامياً بحزب "الجنرالات" بزعامة بانى جانتس.

 


الكنيست

اسرائيل

تل ابيب

انتخابات الكنيست

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

الصحافة الإسرائيلية اليوم.. الليكود بزعامة نتنياهو يتقدم فى استطلاعات الرأى بـ32 مقعداً.. موشيه يعلون: لن نسمح للقائمة العربية بشغل منصب فى لجنة الدفاع بالكنيست.. ونتنياهو يستدعى غريمه فى الانتخابات

الثلاثاء، 27 أغسطس 2019 12:05 م

موشية يعلون: لن نسمح للقائمة العربية بشغل منصب فى لجنة الدفاع بالكنيست

الثلاثاء، 27 أغسطس 2019 09:54 ص

قبل 20 يوم من انتخابات الكنيست..الليكود بزعامة نتنياهو بتقدم فى استطلاعات الرأى

الثلاثاء، 27 أغسطس 2019 09:48 ص

من سيفوز برئاسة حكومة إسرائيل عقب انتخابات الكنيست.. استطلاع للرأى: تساوى الفرص بين نتنياهو وجانتس بحصول كل منهما على 30 مقعداً.. وباراك يدخل على خط المواجهة ويهاجم الليكود بسبب الغارة الأخيرة على دمشق

الإثنين، 26 أغسطس 2019 05:00 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
شاهد فى دقيقة.. الكفة متعادلة.. المقاصة يطمح فى تحقيق مفاجأة أمام الزمالك

شاهد فى دقيقة.. الكفة متعادلة.. المقاصة يطمح فى تحقيق مفاجأة أمام الزمالك

بسام راضى: يوجد مصلحة مباشرة للتعاون بين اليابان وأفريقيا بما يخدم الجانبين

بسام راضى: يوجد مصلحة مباشرة للتعاون بين اليابان وأفريقيا بما يخدم الجانبين

مصطفى مدبولى يهنئ الرئيس السيسي بالعام الهجري الجديد: سدد الله خطاكم

مصطفى مدبولى يهنئ الرئيس السيسي بالعام الهجري الجديد: سدد الله خطاكم

حكم فريد.. "المضبطة" تتسبب فى حبس متهم شهرا لتجاوزه فى حق محامى الخصم

حكم فريد.. "المضبطة" تتسبب فى حبس متهم شهرا لتجاوزه فى حق محامى الخصم

"الهجرة" تحذر من استغلال اسم الوزارة وشعارها لجمع تبرعات من الجاليات

"الهجرة" تحذر من استغلال اسم الوزارة وشعارها لجمع تبرعات من الجاليات

التعليم العالى: 160 ألف طالب سجلوا رغباتهم بتنسيق الشهادات الفنية

التعليم العالى: 160 ألف طالب سجلوا رغباتهم بتنسيق الشهادات الفنية

التعليم العالى: 75 ألف طالب سجلوا رغباتهم بتنسيق المرحلة الثالثة حتى الآن

التعليم العالى: 75 ألف طالب سجلوا رغباتهم بتنسيق المرحلة الثالثة حتى الآن

"فتاة العياط" تصل محكمة شمال القاهرة لنظر استئناف قرار إخلاء سبيلها

"فتاة العياط" تصل محكمة شمال القاهرة لنظر استئناف قرار إخلاء سبيلها

94% من القراء يؤيدون تشديد الرقابة على المدارس الخاصة لمواجهة انفلات المصروفات

94% من القراء يؤيدون تشديد الرقابة على المدارس الخاصة لمواجهة انفلات المصروفات

أبرز 5 مكاسب لتعديلات قانون البناء المتوقع إقراره بدور انعقاد البرلمان الأخير

أبرز 5 مكاسب لتعديلات قانون البناء المتوقع إقراره بدور انعقاد البرلمان الأخير

بدء |جتماع الحكومة الأسبوعى لمتابعة عدد من الملفات

بدء |جتماع الحكومة الأسبوعى لمتابعة عدد من الملفات

فيديو معلوماتى.. رجيم لتخسيس البطن فى أسبوع.. دايت اليوم الرابع

فيديو معلوماتى.. رجيم لتخسيس البطن فى أسبوع.. دايت اليوم الرابع

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة