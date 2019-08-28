إزالة التعديات عن أراضى تابعة للأوقاف شرق الإسكندرية

الاسكندرية جاكلين منير

شن حى ثان المنتزه ، شرق الإسكندرية، حملات الإزالة الفورية لمجابهة مافيا مخالفات البناء، وذلك بناءا على تعليمات الدكتور عبد العزيز قنصوة محافظ الإسكندرية، بشأن مجابهة مخالفات البناء بشتى أحياء المحافظة.

حيث شن حي ثان المنتزه تحت قيادة الدكتور ياسر الجندى، رئيس الحى، حملة إزالة من خلال لجنة الإزالة برئاسة مصطفى عبدالسلام سكرتير عام الحي ، وبعضوية وحدة الإيقاف والتحفظ وممثل عن إدارة المشروعات .

واشار بيان صادر اليوم، الى أنة تم خلال الحملة تنفيذ الإزالة الفورية لأعمال غير مرخصة عبارة عن (وضع أساسات للطابق الأرضى)، على أرض مملوكة لهيئة الأوقاف المصرية، وذلك بعزبة الكوبانية خلف المخبز البلدى، حيث تم تنفيذ القرار الفورى وتم تسليم الأرض للهيئة خالية من أى تعديات.