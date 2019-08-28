إزالة التعديات بمنطقة "أم زغيو" تمهيدا لنقل وكالة الخضار بالإسكندرية

الإسكندرية جاكلين منير

قامت الاجهزة التنفيذية غرب الإسكندرية، بشن حملة إزالة مكبرة، بناء على توجيهات وتعليمات القيادة السياسية، بإزالة التعديات على أراضى الدولة ونقل وكالة الخضار والفاكهة بالإسكندرية، لاستكمال مشروع محور المحمودية.

وأشار بيان صادر من حى العجمى، اليوم، أن الحملة جاءت بحضور السكرتير العام لمحافظة الإسكندرية، واللواء أحمد بسيونى واللواء عماد يوسف رئيس الحى، وتحسين علوان سكرتير عام الحى ومدير عام الاداره العامه للمتابعة الميدانية، وجميع التنفيذيين الميدانيين بالحى.

وتم رفع جميع الإشغالات وتنفيذ الإزالة بمنطقه أم زغيو وتكسير المبانى بأرض أملاك الدولة بمساحة 48 فدانا، وتسليمها للجهات التنفيذية لنقل وكاله الخضار والفواكه من الحضرة لطريق أم زغيو.

كان الدكتور عبد العزيز قنصوة، محافظ الإسكندرية، قد أكد على أن المنطقة المحددة تم الانتهاء من التصميمات الخاصة بها، حيث سيتم تقسيمها إلى سوق ووكالة للخضر والفاكهه على مساحة 40 فدانا، والمساحة الآخرى سيتم تحويلها إلى منطقة لوجيستية، مؤكدا على أن الوكالة الجديدة سوف تنشأ بتصميمات على أعلى مستوى.