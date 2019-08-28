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إرجاء تشكيل الحكومة السودانية لمراجعة قوائم المرشحين

الأربعاء، 28 أغسطس 2019 10:00 م
إرجاء تشكيل الحكومة السودانية لمراجعة قوائم المرشحين حمدوك
أ ش أ

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أعلن مكتب رئيس الوزراء السوداني الدكتور عبد الله حمدوك، أن جدولا زمنيا وضع لمراجعة ترشيحات الوزراء في حكومته، ما يعني إرجاء إعلان التشكيل الحكومي وأداء الوزراء القسم، الذي كان مقررا اليوم، وفقا لاتفاق ترتيبات نقل السلطة في السودان.
 
وأوضح مكتب حمدوك، في بيان الليلة، أن اتفاقا تم بين قوى "إعلان الحرية والتغيير"، ورئيس مجلس الوزراء، لمراجعة قوائم المرشحين والمرشحات للمناصب الوزارية والمجالس المتخصصة، وذلك وفق جدول زمني محدد.
 
ولم يورد البيان هذا الجدول الزمني، ولا سقفه الأقصى.
 
وكان حمدوك قد تسلم أمس قائمة قوى "إعلان الحرية والتغيير" للترشيحات الوزارية، وحسب اتفاق ترتيبات السلطة الانتقالية في السودان، فإن "الحرية والتغيير" تُرشح أكثر من شخص لكل وزارة، يختار من بينها رئيس الوزراء طاقمه.
 

عبد الله حمدوك

السودان

الحرية والتغيير

المجالس المتخصصة

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