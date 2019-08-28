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إخلاء سبيل متهمة فى مشاركة جماعة إرهابية بتدابير احترازية

الأربعاء، 28 أغسطس 2019 06:38 م
إخلاء سبيل متهمة فى مشاركة جماعة إرهابية بتدابير احترازية محكمة - أرشيفية
كتبت أمنية الموجي

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قررت محكمة جنايات القاهرة، إخلاء سبيل علا متولى، بتدابير احترازية، من تهمة مشاركة جماعة إرهابية مؤسسة على خلاف احكام القانون، واستخدام مواقع التواصل الاجتماعى لنشر أخبار كاذبة.

 وجهت النيابة للمتهمة فى القضية 488 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، ارتكاب جرائم مشاركة جماعة ارهابية فى تحقيق أهدافها، وتلقى تمويل بغرض إرهابى، والاشتراك فى اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية، وتلقى تمويل والاشتراك فى اتفاق جنائى، والتجمهر واستخدام حسابات خاصة على شبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب جريمة معاقب عليها فى القانون بهدف الاخلال بالنظام العام.

 

 


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