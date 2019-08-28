إحباط تهريب 1000 طربة حشيش بقيمة 6 ملايين جنيه..صور

كتب محمود عبد الراضي

نجحت أجهزة الأمن في ضبط أحد العناصر الإجرامية الخطرة وبحوزته ألف طربة لمخدر الحشيش، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية مكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وتشديد الرقابة على منافذ تهريبها وملاحقة وضبط العناصر القائمة على عملية ترويجها.

ورصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات نشاط أحد العناصر الإجرامية الخطرة فى مجال تهريب كميات كبيرة من مخدر الحشيش من الساحل الشمالى الغربى للبلاد وإخفائها داخل مخازن سرية بسيارة نقل ( محددة ) وترويجها على نطاق واسع لعملائه بمحافظة الجيزة ، وتم رصده والوقوف على مظاهر نشاطه الإجرامي، وتبين أنه عاطل مقيم بدائرة مركز شرطة الصف بالجيزة سبق إتهامه فى 6 قضايا " قتل ، مخدرات ، سلاح بدون ترخيص ".

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعات (الأمن الوطنى والأمن العام ونظم الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات) ومديرية أمن مطروح، تم إستهداف المتهم وضبطه أثناء إستقلاله السيارة المشار إليها فى كمين أعد لضبطه بدائرة قسم شرطة الضبعه.

وعثر بحوزة المتهم على ألف " طربة لمخدر الحشيش وزنت 100 "مائة كيلو جرام " مخبأة داخل مخازن سرية عبارة عن تنك إضافى وتجاويف سرية بشاسيه السيارة أعدت خصيصاً لنقل وتهريب المواد المخدرة ،، فضلاً عن ضبط "مبلغ مالى ، 2 هاتف محمول".

واعترف المتهم بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من حصيلة تجارته والهاتفين للإتصال بعملائه وإستخدامه للسيارة النقل فى عملية النقل والترويج، وتقدر قيمة التكلفة المالية للمضبوطات بحوالى "ستة مليون جنيه".