إجراء الفحص الطبى على 476 شخصا مجانا فى قافلة شاملة بقرى الإسكندرية

الاسكندرية جاكلين منير

أعلن حى المنتزه ثان، شرق الاسكندرية، عن الكشف على 476 شخصا بالمجان فى القافلة الشاملة التى نظمها مركز معلومات التنمية المحلية تحت إشراف الدكتور ياسر الجندى رئيس الحى، الأربعاء، حيث شهدت عزبة منشية الأوقاف قافلة سكانية لتلبية احتياجات الأسر الأشد احتياجًا.

وقدمت القافلة خدمة الكشف الطبى فى تخصصات الأمراض الباطنة، والأطفال، حيث تم إجراء الكشف الطبى وصرف عينات الأدوية المجانية، حيث تم الكشف على 176 حالة أطفال، و189 حالة أمراض باطنة، وعن مشاركة إدارة تنظيم الأسرة بالمنتزه الطبية فقد تم الكشف على 75 حالة أمراض نساء، وتقديم 75 مشورة طبية، وعمل سونار لعدد 10 حالات، بالإضافة إلى تقديم وسائل تنظيم الأسرة لعدد 50 سيدة من أهالى العزبة.

وفيما يخص رعاية الحيوانات لمناهضة انتشار الأوبئة كانت هناك مشاركة متميزة لمدير إدارة المعمورة البيطرية حيث تم اجراء الكشف البيطرى على عدد ( 840 حالة دواجن، 1 حمار، 7 حصان، 10 حالات ماعز وخراف )، إلى جانب تقديم عينات الأدوية المجانية والإجابة على تساؤلات الأهالى.

وشارك فى القافلة الإدارة العامة للتجارة الداخلية بمنفذ متحرك اشتمل على اسطوانات البوتاجاز بسعر 75 جنيها للإسطوانة الواحدة، وعن إدارة محو الأمية وتعليم الكبار بالمنتزه ثان فقد تم فتح فصل لمحو الأمية بالعزبة، وطبقا للبروتوكول الموقع بين المركز والإدارة سيتم فتح الفصل من خلال باحثى المركز

وقام باحثو المركز بحصر بيانات عدد 45 حالة من سيدات العزبة، للحصول على بطاقة الرقم القومى (استخراج لأول مرة، تجديد، تغيير بيانات)، وأيضا تم استيفاء الاستبيان الخاص بالأسر المصرية.

وعن الندوات التوعوية فقد تم تنظيم ندوة متكاملة بالتنسيق مع ممثل قصر ثقافة أبى قير، تشتمل على عدة موضوعات، حيث قام إمام وخطيب مسجد منشية الأوقاف بإلقاء كلمة عن حُسن الخلق والاحترام كأساس للبيت الإسلامى وحول إعادة التدوير، وقام مدير مركز معلومات التنمية المحلية بالحى بإلقاء كلمة عن القوافل التى ينظمها المركز ومدى تعاون الأهالى مع فعاليات تلك القوافل، إلى جانب قيام مدير التنمية الريفية بإلقاء كلمة عن حُسن الخلق والتعاون والمحبة مع الآخرين، وتلى ذلك قيام المنسق الإعلامى بالحى بإلقاء كلمة عن التوعية بوجود مقر للجنة الطفولة بحى ثان المنتزه، ودورها فى حماية الطفل من المخاطر، والتوعية للفئات الأشد احتياجا بالتوجه للوحدات الاجتماعية للتقدم والحصول على معاش تكافل وكرامة، وأخيرا التوعية بضرورة الإسراع للتوجه للوحدات الصحية لإجراء الفحوص اللازمة للكشف المبكر عن سرطان الثدى.

أقيمت فعاليات القافلة بحضور مدير مركز معلومات التنمية المحلية، وكيل مركز معلومات التنمية، المنسق الإعلامى بالحى، باحثى المركز، ممثل قصر ثقافة أبى قير، ممثلى إدارة محو الأمية وتعليم الكبار بالمنتزه ثان ).

من ناحية أخرى تلقى حى الجمرك بالاسكندرية برئاسة المهندسة سحر شعبان رئيس حى الجمرك، بلاغ بوقوع أعمال هدم بدون ترخيص لعقار بعنوان شارع الرائد أحمد فاروق، دائرة قسم اللبان، انتقلت لموقع العقار بالتنسيق مع قوات شرطة قسم اللبان.

وتم إيقاف الأعمال المخالفة على الفور وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين بتحرير محضر بقسم الشرطة، كما تم مصادرة عدد 2 حفار مستخدمين فى أعمال الهدم وإيداعهم ديوان عام الحي.