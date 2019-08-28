أول اجتماع لمجلس إدارة اتحاد المستثمرين برئاسة فريد خميس بعد غياب 6 شهور

يعقد مجلس إدارة الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، برئاسة محمد فريد خميس، اجتماعاً لمناقشة عدد من الموضوعات منها استعراض تقارير المنظمات الدولية، التى تؤكد نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادى فى مصر، وتحسن المؤشرات وتزايد معدل النمو.

كما يبحث الاجتماع دراسة الفرص المتزايدة لمصر لزيادة صادراتها، بما يسهم فى تقليل فجوة الميزان التجارى، ووضع برنامج عمل اتحاد المستثمرين لتشجيع ضخ المزيد من الاستثمارات المحلية والدولية إلى مصر، فى ظل حالة الاستقرار التى تعيشها، ووضع آليات تدريب العمال وتنمية مهاراتهم بهدف تحسين جودة الإنتاج.

ويعد اجتماع مجلس إدارة اتحاد المستثمرين، اليوم الأربعاء، هو أول اجتماع لمجلس إدارة الاتحاد بعد 6 شهور من عدم الانعقاد بسبب ظروف مرض رئيس الاتحاد فريد خميس، وإجازات شهور الصيف.