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أول اجتماع لمجلس إدارة اتحاد المستثمرين برئاسة فريد خميس بعد غياب 6 شهور

الأربعاء، 28 أغسطس 2019 05:00 ص
أول اجتماع لمجلس إدارة اتحاد المستثمرين برئاسة فريد خميس بعد غياب 6 شهور فريد خميس رئيس اتحاد المستثمرين
كتب هانى الحوتى

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يعقد مجلس إدارة الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، برئاسة محمد فريد خميس، اجتماعاً لمناقشة عدد من الموضوعات منها استعراض تقارير المنظمات الدولية، التى تؤكد نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادى فى مصر، وتحسن المؤشرات وتزايد معدل النمو.

كما يبحث الاجتماع دراسة الفرص المتزايدة لمصر لزيادة صادراتها، بما يسهم فى تقليل فجوة الميزان التجارى، ووضع برنامج عمل اتحاد المستثمرين لتشجيع ضخ المزيد من الاستثمارات المحلية والدولية إلى مصر، فى ظل حالة الاستقرار التى تعيشها، ووضع آليات تدريب العمال وتنمية مهاراتهم بهدف تحسين جودة الإنتاج.

ويعد اجتماع مجلس إدارة اتحاد المستثمرين، اليوم الأربعاء، هو أول اجتماع لمجلس إدارة الاتحاد بعد 6 شهور من عدم الانعقاد بسبب ظروف مرض رئيس الاتحاد فريد خميس، وإجازات شهور الصيف.

 


اخبار الاقتصاد

اتحاد المستثمرين

فريد خميس

رجال الاعمال

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