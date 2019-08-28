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أمين مجمع البحوث الإسلامية يفاجئ منطقة الشرقية ويطالب بتقرير يومى عن إنتاجهم

الأربعاء، 28 أغسطس 2019 02:41 م
أمين مجمع البحوث الإسلامية يفاجئ منطقة الشرقية ويطالب بتقرير يومى عن إنتاجهم جانب من زيارة أمين مجمع البحوث للشرقية
كتب لؤى على

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أجرى الدكتور نظير محمد عياد، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية جولة مفاجئة اليوم لمنطقة وعظ الشرقية استطلع خلالها طبيعة العمل بالمنطقة والفعاليات التي يقوم الوعاظ بتنفيذها بالاتصال المباشر مع الناس بالتنسيق مع المؤسسات والقطاعات المختلفة بالمحافظة، بمتابعة سير العمل بمناطق الوعظ ودعم دورها المجتمعى.
 
واطلع الأمين العام خلال جولته على خطط الوعاظ للانتشار الميدانى بين الناس والمشاركة في الحملات التوعوية التى يطلقها المجمع أسبوعيا، مشددا على أهمية التنسيق مع كل المؤسسات والقطاعات فى المحافظة لتيسير عملية التواصل مع الناس.
 
كما شدد الأمين العام خلال لقاءه بمديري المنطقة والوعاظ على أهمية اليقظة والحراك الدعوي اليومي والتوعية اليومية واستحضار الواقع في معالجة المشكلات المجتمعية المتجددة، والتركيز على احتياجات الناس واهتماماتهم.
 
كما طالب عياد مديرى المنطقة بتقديم تقرير عن إنتاجهم اليومى والأسبوعى، مشيرا إلى أن محافظة الشرقية من المحافظات الكبيرة والتى تحتاج إلى جهود متواصلة ومكثفة.
 
جانب من الزيارة
جانب من الزيارة

 

جانب من الزيارة
جانب من الزيارة

 

جانب من الزيارة
جانب من الزيارة

 

 


مجمع البحوث الاسلامية

وعاظ الازهر

الازهر الشريف

وعاظ الشرقية

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