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أمير منطقة تبوك السعودية يستقبل سفير الدنمارك لدى المملكة

الأربعاء، 28 أغسطس 2019 03:24 م
أمير منطقة تبوك السعودية يستقبل سفير الدنمارك لدى المملكة أمير منطقة تبوك السعودية يستقبل سفير الدنمارك لدى المملكة
وكالات

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استقبل الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك بالمملكة العربية السعودية، بمكتبه بالإمارة اليوم، سفير مملكة الدنمارك لدى المملكة أوله موسبى، والوفد المرافق له، الذي يزور المنطقة حالياً.

ووفقا لما نشرته وكالة الأنباء السعودية، في بداية الاستقبال رحب أمير منطقة تبوك، بسفير الدنمارك ومرافقيه، متمنيًا لهم طيب الإقامة بالمنطقة، منوهًا بعمق العلاقات بين البلدين الصديقين، والتعاون المشترك في مختلف المجالات.

وجرى خلال الاستقبال تبادل الأحاديث الودية، وبحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

من جانبه أعرب السفير أوله موسبى، عن سعادته بلقاء أمير منطقة تبوك، مشيدًا بما شاهده فى منطقة تبوك من تطور تنموى شمل جميع المجالات الحيوية.


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