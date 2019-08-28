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أمن القاهره يشن حملة مكبرة لرفع الاشغالات و تطهير شوارع العاصمة

الأربعاء، 28 أغسطس 2019 11:52 ص
أمن القاهره يشن حملة مكبرة لرفع الاشغالات و تطهير شوارع العاصمة رفع اشغالات - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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شنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة ، برئاسة اللواء محمد منصور مدير الامن  واللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة ، حملة مكبرة تفعيل التواجد الأمنى، بكافة الطرق والمحاور والميادين بنطاق القاهرة ، وتوجيه الحملات المكبرة لإزالة كافة الإشغالات والتعديات والمخالفات، على مستوى الميادين والشوارع للعمل على تحقيق السيولة المرورية ، مع العمل على رصد السيارات المتروكة بالشوارع ورفعها ومجابهة ظاهرة انتشار عربات "التوك توك" والمقاهى بدون ترخيص.

 

وأسفرت جهود الحملة فى مجال الإشغالات والمرافق ، عن تم تنفيذ (625) قرار إزالة إدارية، تحرير ("85" محضر إشغال طريق –"29" محضر إدارة بدون ترخيص – "17" محضر تلوث بيئة – "59" محضر بائع متجول – "2" محضر عدم شهادة صحية)، ضبط ("5" عربة لبيع الفاكهة وفاترينة مأكولات – "4" مركبات "توك توك" – "9" عربات كارو)، تنفيذ (2) حالة غلق إدارى، إزالة ("3" لافتة إعلانات – "2" غرزة شاى– "3" إستكمال أعمال إزالة).

 

وفى مجال المخالفات المرورية تم ضبط  ( "14" طمس اللوحات – "37" الإنتظار فى الممنوع – "40" تعطيل حركة المرور – "12" ملصقات ومعلقات – "100" متنوعة – "24" مخالفة شروط التراخيص – "5" حظر سير النقل – "18" سير بدون رخصة قيادة – "12" بدون رخصة تسيير – "100" تلوث بيئة "إنبعاث أدخنة"– "97" أمن ومتانة – "7" دراجات نارية – "6" مركبات متنوعة – "1957" مخالفة "الكلابش" – "3432" مخالفة مرورية متنوعة – "3" مخالفات سير عكس الإتجاه )، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية توجيه الحملات لضبط كافة صور المخالفات.

 

 


امن القاهرة

رفع اشغالات

حملات امنية

مخالفات بالطرق

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