أمر ملكى لخادم الحرمين الشريفين بترقية وتعيين 22 قاضيًا بديوان المظالم

كتب محمد تهامى زكى

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، أمرًا ملكيًا بترقية وتعيين 22 قاضيًا بديوان المظالم على مختلف الدرجات القضائية.

وأوضح الدكتور خالد بن محمد اليوسف، رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإدارى، أن الأمر الملكى الكريم تضمن ترقية أربعة قضاة من درجة "قاضى استئناف" إلى درجة "رئيس محكمة استئناف"، وترقية عشرة قضاة من درجة (قاضى أ) إلى درجة (وكيل محكمة ب)، كما اشتمل الأمر على ترقية ثلاثة قضاة من درجة (قاضى/ب) إلى درجة (قاضى أ)، وترقية قاضٍ من درجة (قاضى ج) إلى درجة (قاضى ب)، وترقية ثلاثة قضاة من درجة (ملازم قضائى) إلى درجة (قاضى ج)، وتعيين قاضٍ على درجة (ملازم قضائى).

وأشار إلى أن هذا الأمر الملكى وما سبقه من أوامر ملكية تُجسد الاهتمام والعناية التى يجدها مرفق القضاء ومنسوبيه من لدن خادم الحرمين الشريفين، وولى العهد، من خلال دعم كادره القضائى ليتمكن من تحقيق رسالته وإرساء مبادئ العدالة الناجزة.