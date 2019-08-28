أسعار العملات فى السعودية اليوم الأربعاء 28-8-2019

كتبت ريهام الباشا

ننشر أسعار العملات مقابل الريال السعودى اليوم الأربعاء 28-8-2019، ومنها الدولار الأمريكى مقابل الريال، حيث سجل 1 دولار أمريكي نحو 3.7511 ريال سعودى.

دولار أمريكي (USD)



1 دولار أمريكي = 3.7511 ريال سعودي.

1 ريال سعودي = 0.2666 دولار أمريكي.

يورو (EUR)



1 يورو = 4.1612 ريال سعودي.

1 ريال سعودي = 0.2403 يورو.

جنيه استرليني (GBP)



1 جنيه استرليني = 4.5972 ريال سعودي.

1 ريال سعودي = 0.2175 جنيه استرليني.

دولار كندي (CAD)



1 دولار كندي = 2.8190 ريال سعودي.

1 ريال سعودي = 0.3547 دولار كندي.

دولار أسترالي (AUD)



1 دولار أسترالي = 2.5300 ريال سعودي.

1 ريال سعودي = 0.3953 دولار أسترالي.

ين ياباني (JPY)



1 ين ياباني = 0.0355 ريال سعودي.

1 ريال سعودي = 28.1893 ين ياباني.