أسعار العملات فى السعودية اليوم الأربعاء 28-8-2019

ننشر أسعار العملات مقابل الريال السعودى اليوم الأربعاء 28-8-2019، ومنها الدولار الأمريكى مقابل الريال، حيث سجل 1 دولار أمريكي نحو 3.7511 ريال سعودى.
دولار أمريكي (USD)
1 دولار أمريكي = 3.7511 ريال سعودي.
1 ريال سعودي = 0.2666 دولار أمريكي.
يورو (EUR)
1 يورو = 4.1612 ريال سعودي.
1 ريال سعودي = 0.2403 يورو.
جنيه استرليني (GBP)
1 جنيه استرليني = 4.5972 ريال سعودي.
1 ريال سعودي = 0.2175 جنيه استرليني.
دولار كندي (CAD)
1 دولار كندي = 2.8190 ريال سعودي.
1 ريال سعودي = 0.3547 دولار كندي.
دولار أسترالي (AUD)
1 دولار أسترالي = 2.5300 ريال سعودي.
1 ريال سعودي = 0.3953 دولار أسترالي.
ين ياباني (JPY)
1 ين ياباني = 0.0355 ريال سعودي.
1 ريال سعودي = 28.1893 ين ياباني.
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