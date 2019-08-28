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أسعار العملات اليوم الأربعاء 28-8-2019

الأربعاء، 28 أغسطس 2019 11:04 ص
أسعار العملات اليوم الأربعاء 28-8-2019 العملات
كتبت ريهام الباشا

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تباينت أسعار العملات اليوم الأربعاء 28-8-2019، أمام الجنيه المصرى مقارنة بختام تعاملات الأمس، ووفقا لأحدث البيانات الصادرة عن عدد مختلف من البنوك العاملة فى مصر فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات اليوم، والتى جاءت كالتالى:

 

سعر الدولار الأمريكى اليوم
 

تباين سعر الدولار فى السوق المصرفى المصرى اليوم ، مسجلا الأسعار التالية:

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى
 

16.49 جنيه للشراء.

16.62 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى
 

16.5 جنيه للشراء.

16.6 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى بنك مصر
 

16.5 جنيه للشراء.

16.6 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى بنك القاهرة
 

16.5 جنيه للشراء.

16.6 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى
 

16.51 جنيه للشراء.

16.61 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib
 

16.5 جنيه للشراء.

16.6 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية
 

16.5 جنيه للشراء.

16.6 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى بنك عودة
 

16.51جنيه للشراء.

16.61 جنيه للبيع.

 

سعر اليورو الأوروبى اليوم
 

انخفض سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى اليوم ، ووفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى، بلغ 18.29 للشراء، 18.42 جنيه للبيع.

 

سعر الجنيه الإسترلينى اليوم
 

ارتفع سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى اليوم ، ووفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى، بلغ 20.17 جنيه للشراء، و20.40 جنيه للبيع .

سعر الريال السعودى اليوم
 

استقر سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى اليوم، بمختلف البنوك طبقا لآخر بيانات البنك الأهلى، وسجل سعر الريال 4.39 جنيه للشراء، و4.42 جنيه للبيع.

 

سعر الدينار الكويتى اليوم
 

انخفض سعر صرف الدينار الكويتى أمام الجنيه اليوم، طبقاً لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى، وسجل سعره 54.25 جنيه للشراء، 54.69 جنيه للبيع.


اسعار العملات

اسعار العملات اليوم

سعر الدولار

سعر اليورو

سعر الدينار الكويتى

سعر الريال السعودى

سعر الجنيه الاسترلينى

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