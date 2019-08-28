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أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الأربعاء 28- 8-2019

الأربعاء، 28 أغسطس 2019 09:00 م
أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الأربعاء 28- 8-2019 البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى

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ينشر "اليوم السابع" أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية فى ختام تعاملات اليوم الأربعاء 28-8-2019.

إيقاف تداول 16 شركة

قررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 16 شركة لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء.
 
وجاءت الشركات التى تم إيقاف تداولها بالترتيب وهى بى انفستمنتس القابضة، الدولية للمحاصيل الزراعية، المصرية للمشروعات السياحية العالمية، البنك المصرى لتنمية الصادرات، بنك قناة السويس، المالية والصناعية المصرية، شركة النصر للأعمال المدنية، مصرف أبو ظبى الإسلامى-مصر، النيل للأدوية والصناعات الكيماوية، مجموعة بورتو القابضة، رواد السياحة، دلتا للإنشاء والتعمير، مصر لإنتاج الأسمدة-موبكو، غاز مصر، الوطنية للإسكان للنقابات المهنية، سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية.

البورصة تخسر 9.9 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب والأجانب، كما ارتفع رأس المال السوقى بقيمة 9.9 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 762.961 مليار جنيه.
   
وبلغ حجم التداول على الأسهم 181.8 مليون ورقة مالية بقيمة 995 مليون جنيه، عبر تنفيذ 23.3 ألف عملية لعدد 170 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 74.28% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 18.23%، والعرب على 7.49% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 45% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 54.99%.
 
ومالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والأجانب للبيع بقيمة 91.2 مليون جنيه، 3.9 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية والعربية والأجنبية للشراء بقيمة 15.4 مليون جنيه، 27.3 مليون جنيه، 45.2 مليون جنيه، 7.2 مليون جنيه، على التوالى.
 
 
وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 2.18% ليغلق عند مستوى 14595 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.09% ليغلق عند مستوى 2161 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.75% ليغلق عند مستوى 17831 نقطة، وارتفع مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 2.1% ليصل إلى مستوى 5440 نقطة.
 
كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 1.29% ليغلق عند مستوى 551 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 1.43% ليغلق عند مستوى 1447 نقطة، فيما تراجع مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.66% ليغلق عند عند مستوى 461 نقطة.

وارتفعت أسهم 93 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وهوت 44 شركة، ولم تتغير مستويات 33  شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- رواد السياحة-رواد بسعر إغلاق 7.770 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.75%
 
- البنك المصرى لتنمية الصادرات بسعر إغلاق 9.330 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.24%
 
- النيل للأدوية والصناعات الكيماوية-النيل بسعر إغلاق 19.260 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.02%
 
- مصر لإنتاج الأسمدة-موبكو بسعر إغلاق 69.050 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7.81%
 
- شركة النصر للأعمال المدنية بسعر إغلاق 10.860 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7%
 

وضمت الأسهم المتراجعة:

- الوطنية للإسكان للنقابات المهنية بسعر إغلاق 28.910 جنيه بنسبة تراجع بلغت 9.26%
 
- سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية بسعر إغلاق 3 جنيه بنسبة تراجع بلغت 6.25%
 
 - أسمنت بورتلاند طرة المصرية بسعر إغلاق 7.550 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.82%
 
- بى انفستمنتس القابضة بسعر إغلاق 7.410 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.14%
 
- المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر) بسعر إغلاق 5.840 جنيه بنسبة تراجع بلغت 2.50%
 

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