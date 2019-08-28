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أرباح بتروفاك تنخفض فى النصف الأول بفعل تراجع طلبيات السعودية والعراق

الأربعاء، 28 أغسطس 2019 09:58 ص
أرباح بتروفاك تنخفض فى النصف الأول بفعل تراجع طلبيات السعودية والعراق نفط - ارشيفية
رويترز

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أعلنت شركة بتروفاك المتخصصة في خدمات حقول النفط اليوم الأربعاء انخفاض أرباحها 8.7% في النصف الأول من العام، بفعل تراجع الطلبيات الجديدة نتيجة التحقيقات الجارية في تعاقداتها بالسعودية والعراق.

وقالت الشركة إنها فقدت عقودا بعشرة مليارات دولار بسبب التحقيقات التي يجريها مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة البريطاني وقادت لإدانة مدير المبيعات السابق بالشركة فيما يتعلق بأحد عشر اتهاما بالرشوة يرتبط بعقود عراقية وسعودية.

وهبطت أرباح بتروفاك الأساسية إلى 305 ملايين دولار في الأشهر الستة المنتهية في 30 يونيو من 334 مليونا قبل عام، مع وصول الطلبيات الجديدة إلى ملياري دولار انخفاضا من 3.3 مليار في نهاية يونيو 2018.


شركة بتروفاك

النفط

أسعار النفط

رويترز

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