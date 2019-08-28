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أبوظبى تنظم مؤتمر الطاقة العالمى بمشاركة 150 دولة الشهر المقبل

الأربعاء، 28 أغسطس 2019 06:21 م
أبوظبى تنظم مؤتمر الطاقة العالمى بمشاركة 150 دولة الشهر المقبل الطاقة الشمسية
وكالات

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تنظم أبوظبي للمرة الأولى مؤتمر الطاقة العالمي خلال الشهر المقبل بمشاركة أكثر من 71 وزيرا و500 رئيس تنفيذي و300 شركة و15 ألف مشارك من 150 دولة ، حسبما نشرت صحيفة البيان الاماراتية .
 
 وتنطلق فعاليات المؤتمر الذي تستضيفه أبوظبي للمرة الأولى على صعيد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال الفترة من 9 إلى 12 سبتمبر المقبل في مركز أبوظبي الوطني للمعارض.
 
وكشف الدكتور مطر النيادي وكيل وزارة الطاقة والصناعة رئيس اللجنة التنظيمية لمؤتمر الطاقة العالمي الرابع و العشرين في مؤتمر صحفي اليوم بمقر نادي المراسلين الأجانب في أبوظبي عن تفاصيل المؤتمر بحضور فاطمة الفورة الشامسي الوكيل المساعد لوزارة الطاقة والصناعة الرئيس التنفيذي للجنة التنفيذية للمؤتمر وخليفة القبيسي المدير التنفيذي التجاري بالإنابة بمركز أبوظبي الوطني للمعارض وفيصل الظاهري مدير العلاقات العامة بدائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي   .
 
وأكد وكيل وزارة الطاقة على أن انعقاد المؤتمر في أبوظبي يعزز مكانتها العالمية كلاعب رئيس ومحوري في قطاع الطاقة بالعالم، مشيرا إلى أن العدد الغير مسبوق من المشاركين والمتحدثين الرسميين و تنوع الجهات العارضة و برنامج المؤتمر الشامل يشكل علامة فارقة تؤكد على أهمية هذا التجمع الدولي.
 
ولفت الوكيل إلى أن أبوظبي فازت بتنظيم المؤتمر في إطار منافسة دولية قوية مشيرا إلى أن التاريخ العريق للمؤتمر والذي يمتد على ما يقارب المئة عام، استقطب مجموعة واسعة من الخبراء وكبار رجال الأعمال والمسؤولين الحكوميين وقادة الرأي من جميع دول العالم، وستستكمل أبوظبي هذا الإرث من النجاح بجعل الدورة المقبلة مميزة بتركيزها على النتائج الملموسة لهذا المؤتمر.
 
وشدد الوكيل على أن التجربة الإماراتية في مجال الطاقة شكلت مثالاً يحتذى به، وذلك من خلال خططها الطموحة في تطوير وتنويع مصادر الطاقة والمشاركة في رسم المستقبل في هذا المجال، وذلك يشمل تنفيذ اثنين من أكبر مشاريع توليد الطاقة الشمسية في العالم، وقال" نحن فخورون بأن أبوظبي هي أول مدينة في الشرق الأوسط تنظم هذا الحدث المرموق، وبالنسبة لنا فهي تشكل إضافة نوعية في رصيد إنجازاتنا".

أبوظبي

الطاقة

الشرق الأوسط

مؤتمر الطاقة العالمي

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