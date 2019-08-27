8 معلومات عن تطوير المستشفى العام بالإسماعيلية استعدادا لتطبيق التأمين الصحى

الإسماعيلية – جمال حراجى

تشهد مستشفى الإسماعيلية العام، أعمال تطوير استعدادا لتطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل، وينشر اليوم السابع 8 معلومات هامة عن أعمال التطويرالتى تتم داخل المستشفى العام

1- مستشفى الإسماعيلية العام تقع فى شارع صبرى مبدي بالطريق الدائرى وافتتحت للعمل عام 2005 .

2- تستعد المستشفى للدخول إلى منظومة التأمين الصحي الشامل فى المحافظة، بهدف تمكين المستشفى من تلبية كافة متطلبات الخدمة الطبية المطلوبة لأهالي المحافظة.

3- وبدأت أعمال التطوير بها عام 2017 والتى تتضمن جميع مسطحات المستشفى.

4- ويصل إجمالي عدد أسرة المستشفى 316 سريرًا، منها 218 سريرًا إقامة مرضى، و26 مبسترين، 11 سرير رعاية مركزة، و28 عناية متوسطة، و5 آسرة حديث الولادة و20 كرسي غسيل كلوى و8 آسرة إفاقة.

5- تصل تكلفة أعمال التطوير إلى 362 مليون جنيه، وتتضمن المستشفى أقسام الغسيل الكلوي والأشعة والمعامل والعمليات العناية المركزة والحقن المجهري.

6- ويضم المستشفى العام بالإسماعيلية، عيادة تخصصية لأمراض السكر تم تجهيزها بأحدث الوسائل التكنولوجية لعلاج أمراض السكر فى مصر.

7- وتعد عيادة أمراض السكر الثانية من نوعها على مستوى الجمهورية، وعيادات قلب ورمد وكلي وقدم سكري وأعصاب وسكر حوامل ومعمل وصيدلية، وقاعة محاضرات وعيادة تغذية وعيادات تخصصية.

8- ساهمت عمليات التطويرداخل المستشفى في رفع إمكانياتها وزيادة عدد أسرة الإقامة وأسرة العناية والحضانات والغسيل الكلوي وغرف العمليات







































