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8 إجراءات لإنشاء محطة تموين السيارات بالغاز.. أهمها القرب من خطوط الغاز

الثلاثاء، 27 أغسطس 2019 07:00 ص
8 إجراءات لإنشاء محطة تموين السيارات بالغاز.. أهمها القرب من خطوط الغاز محطة تموين السيارات بالغاز الطبيعي - أرشيفية
كتبت مروة الغول

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تتجة الدولة إلى الاعتماد على منظومة إحلال الغاز الطبيعى كوقود للسيارات بدلا من استخدام البنزين والسولار، لما ستوفره هذه المنظومة من المبالغ الطائلة والتى يتم إنفاقها على استيراد السولار والبنزين، وبالتالى فإن احلال الغاز الطبيعى سيكون له فوائد اقتصادية وبيئية كبيرة، وفيما يلى بأهم شروط إنشاء محطات تموين ومركز تحويل السيارات بالغاز الطبيعى والتى كانت كالتالى.

 

1- توافر مساحة تتراوح من 400 م2 إلى 1500 م2، وواجهة دخول لا تقل عن 20 مترا مع سهولة كافية للمناورة.

2- توافر عوامل الجاذبية السوقية للموقع.

3- تميز الموقع من ناحية قربه من المحاور المرورية والطرق الرئيسية.

4- يفضل أن يكون الموقع قريبا من خطوط الغاز الطبيعى التابعة للشبكة القومية للغازات.

5- توافر مستندات ملكية الموقع.

6- توافق الموقع مع الاشتراطات الخاصة بإنشاء محطات تموين ومراكز تحويل السيارات بالغاز الطبيعى.

7- فى حالة تميز الموقع واستيفائه للاشتراطات اللازمة تقوم الشركة بإجراءات التراخيص المطلوبة، وإنشاء وتشغيل المحطة دون تحميل أية أعباء أو تكاليف على مالك الموقع.

8– أما فيما يتعلق بالعائد على مالك الموقع فيكون عائدا ماديا نظير بيع الغاز الطبيعى وتحويل السيارات داخل الموقع، بالإضافة إلى أية أنشطة أخرى يتم إدراجها بالموقع.


الغاز الطبيعي

السيارات

شروط انشاء محطات تموين السيارات بالغاز الطبيعي

تحويل السيارات للغاز الطبيعي

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