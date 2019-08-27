5 علامات تحذرك من الإصابة بسرطان عنق الرحم.. منها النزيف

كتبت فاطمة خليل

سرطان عنق الرحم من بين أكثر أنواع السرطانات انتشاراً بين النساء، وقد يسبب الوفاة، فى حال اكتشافه فى وقت متأخر أو عدم علاجه، لذا هناك عدد من العلامات التى قد تحذرك من الإصابة بسرطان عنق الرحم، وفقاً لموقع "Live well " نتعرف على هذه العلامات فى السطور التالية.

وسرطان عنق الرحم من أكثر أنواع السرطان التي يمكن الوقاية منها لدى النساء بسبب اختبار عنق الرحم والتطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري الذى يمنع الإصابة بسرطان عنق الرحم.



سرطان عنق الرحم

علامات وأعراض سرطان عنق الرحم



سرطان عنق الرحم عادة لا يكون له أي أعراض فى البداية، لكن بمجرد أن يصبح السرطان أكثر تطوراً، قد تبدأ النساء في ملاحظة علامات التحذير التالية من سرطان عنق الرحم:

1- نزيف مهبلي غير طبيعي



أكثر أعراض سرطان عنق الرحم شيوعًا هو النزيف المهبلي غير الطبيعي، الذي يحدث عادة بعد انتشار السرطان إلى الأنسجة القريبة.

على الرغم من أن النساء غالباً ما يعتقدن أن النزيف هو أمر طبيعي، فمن المهم أن ترى طبيبك إذا كنتِ تواجهين:

-النزيف بين فترات الحيض.

-غزارة الدورة الشهرية.

- طول مدة الحيض.

-النزيف بعد العلاقة الزوجية.

-النزيف بعد انقطاع الطمث.

-نزيف بعد فحص الحوض.

-نزيف يؤدي إلى التعب يسبب فقر الدم ، والدوخة.

-إفرازات مهبلية و رائحة كريهة.

2- ألم أثناء العلاقة الزوجية



قد تعاني النساء المصابات بسرطان عنق الرحم المتقدم من ألم أثناء العلاقة الزوجية بسبب نمو الورم عبر الأنسجة والأعضاء التناسلية.

3-ألم أسفل الظهر والحوض



يمكن ربط آلام أسفل الظهر أو آلام الحوض بمشاكل في الأعضاء التناسلية، مثل عنق الرحم.

4- ألم الساق



مع نمو السرطان وعندما يصبح أكثر تقدمًا، قد يبدأ في الضغط على الأعصاب في جدار الحوض، مما يؤدي إلى ألم في الساق وتورم في بعض الأحيان.

على الرغم من أن التورم قد يكون أحد أعراض عدد من المشكلات الطبية، إلا أنه إذا كان مصحوبًا بألم في الساق، فقد يكون ذلك علامة تحذير من سرطان عنق الرحم.

5- فقدان الشهية أو فقدان الوزن غير المبرر



كما هو الحال مع العديد من أنواع السرطان الأخرى، من علامات سرطان عنق الرحم هو فقدان الوزن غير المبرر أو فقدان الشهية.