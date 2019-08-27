31289 رخصة تجارية مملوكة للمواطنات فى دبى

وكالات

كشفت بيانات قطاع الترخيص والتسجيل التجاري في اقتصادية دبي أن 36381 مواطنة يمتلكن بشكل كامل أو جزئي 31289 رخصة تجارية، حسب آخر بيانات ، حسبما نشرت صحيفة البيان الاماراتية .

ومن حيث توزيع رخص سيدات الأعمال المواطنات على فئات الأنشطة، تتخصص 21875 رخصة في الأنشطة التجارية، بالإضافة إلى 9067 رخصة في الأنشطة المهنية إلى جانب 375 رخصة في الأنشطة الصناعية و8 رخص في الأنشطة السياحية.

وضمن الأنشطة التجارية، حلت مجموعة من الأنشطة الفرعية في صدارة قطاعات الرخص المملوكة كلياً أو جزئياً من المواطنات، وتشمل التجارة العامة وأعمال الصباغ والدهانات وتجارة الملابس الجاهزة وتجارة العطور ومستحضرات التجميل، بالإضافة إلى تجارة الهدايا.

وجاء في صدارة الأنشطة المهنية التي تستحوذ على اهتمام المواطنات كل من خدمات تنظيف المباني والمساكن والمطاعم وبيع الوجبات الخفيفة وخدمات متابعة المعاملات وخدما الطبع والاستنساخ.

وتأتي الشركة ذات المسؤولية المحدودة في مقدمة الأشكال القانونية لرخص الأعمال المملوكة كلياً أو جزئياً من قبل المواطنات في دبي، حيث يصل عدد الرخص المصنفة ضمن هذه الفئة إلى 19327 رخصة، تليها المؤسسة الفردية ثانياً بـ 8959 رخصة ومن ثم مؤسسة أعمال مدنية ثالثاً بـ 2202 رخصة، وجاءت الشركة ذات مسؤولية محدودة - الشخص الواحد (ذ.م.م.) رابعاً بـ 3039 رخصة، تليها الشركات المساهمة العامة بـ 130 رخصة، بالإضافة إلى فروع الشركات الأجنبية بواقع 120 رخصة.