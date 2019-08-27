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10معلومات عن جمهورية مولدوفا فى ذكرى استقلالها

الثلاثاء، 27 أغسطس 2019 02:00 ص
10معلومات عن جمهورية مولدوفا فى ذكرى استقلالها مولدوفا ارشيفية
وكالات

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دولة مولدوفا أو ما تعرف أيضاً باسم باسم مولدافيا، هي دولة أوروبية ذات نظام جمهوري، تقع إلى الشرق من أوروبا وتحديداً بين أوكرانيا ورومانيا، ومعظم أهالي مولدافيا مولدوفيون الأصل، باستثناء شريط ترانسنيستريا، وهو عبارة عن الشريط الواقع إلى الشرق من نهر دنيستر، والذي يحكمه عسكر روس والذين يطالبون بالانضمام إلى روسيا، وقد حصلت مولدوفا على استقلالها في عام 1991
 
1- مولدوفا تعلن استقلالها عن الاتحاد السوفيتي عام 1991

2-  جمهورية مولدوفا هي دولة أوروبية ذات نظام جمهوري،

3  - تقع شرق أوروبا بين أوكرانيا ورومانيا. معظم أهالي مولدوفا مولدوفيون

4 - عضو في منظمة غوام للتطوير الديمقراطي والاقتصادي في عام 1991

5- يشيناو العاصمة وأهم مدن البلاد، وتمتاز بخضرتها المدهشة حيث تقع على ضفاف نهر باك مع العديد من البحيرات والحدائق الخلابة.

6 - اجمالي مساحة الأراضي كم 33,8512

7- المناخ في مولدوفا قاري معتدل: الصيف الحار والطويل، مع درجات الحرارة في المتوسط حوالي 20 درجة مئوية (

8- تشتهر مولدوفا بزراعة العنب الذي يغطي حوالي 3% من مساحة الدولة وبعض المختصين يقولون ان زراعة العنب يتجاوز 5% من مساحة الدولة

9 - اللغة الرسمية في الدولة هي اللغة الرومانية أو المولدافية. نسبة المتكلمين باللغة الرومانية والروسية متقاربة جدا.

10 - أغلبية السكان في مولدوفا يعتنقون الديانة المسيحية والأغلبية منهم ينتمون إلى الكنيسة الاورثوذكسية ،وهنالك اقلية كاثوليك اما عن الإسلام في مولدوفا بدء ينتشر بشكل ملحوظ إذ ان هنالك ما يقارب ال 30 الف مسلم في مولدوفا وقد اعترفت جمهورية مولدوفا بالدين الإسلامي قانونيًا عام 2011

 


مولدوفا

أوروبا

أوكرانيا

روسيا

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