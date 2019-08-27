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وكالة الطاقة الذرية: مفاعلات جديدة فى 4 دول تستعين لأول مرة بالطاقة النووية

الثلاثاء، 27 أغسطس 2019 12:00 ص
وكالة الطاقة الذرية: مفاعلات جديدة فى 4 دول تستعين لأول مرة بالطاقة النووية الوكالة الدولية للطاقة الذرية
أ ش أ

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أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، عن وجود تسعة مفاعلات نووية جديدة - قيد الإنشاء - في 4 دول تقوم بإدخال الطاقة النووية لأول مرة، مشيرة إلى ضرورة التزام تلك الدول بالصكوك القانونية الدولية ومعايير السلامة وإرشادات الطاقة والأمن النووي إلى جانب إدارة الوقود المستهلك والنفايات المشعة والتخلص منها بشكل أمن.

وذكرت الوكالة الدولية - في بيان أمس الاثنين، من مقرها بالعاصمة النمساوية فيينا - أنها رصدت زيادة مستمرة في اعتماد الدول على الطاقة النووية لتلبية احتياجاتها المتزايدة من الطاقة النظيفة خاصة في توليد الكهرباء بدون انبعاثات الكربون الضارة بالمناخ، مشيرة إلى أن تلك الدول هي (بنجلادش وبيلاروسيا وتركيا والإمارات العربية المتحدة).

وشدد البيان على ضرورة معالجة قضية الوقود المستهلك والنفايات المشعة من بداية برنامج الطاقة النووية، منوهًا بدعم الوكالة لدولها الأعضاء في وضع سياسات بشأن الوقود النووي المستهلك إلى جانب الدعم الشامل للبلدان الجديدة في شكل مبادئ توجيهية وبعثات المراجعة المتكاملة للبنية التحتية النووية وحلقات العمل الإقليمية والوطنية والدولية بشأن القضايا المتعلقة بتطوير البنية التحتية.

وجددت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، دعوة الدول الجديدة إلى الانضمام والتصديق على الاتفاقية المشتركة بشأن سلامة إدارة الوقود المستهلك وسلامة إدارة النفايات المشعة.

 


الطاقة الذرية

مفاعلات نووية

الامن النووى

النفايات المشعة

تركيا

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