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وفاة اغنى رجل اعمال إماراتى عن عمر يناهز الـ95 عاما

الثلاثاء، 27 أغسطس 2019 11:35 ص
وفاة اغنى رجل اعمال إماراتى عن عمر يناهز الـ95 عاما سيف بن أحمد الغرير
وكالات

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توفي رجل الأعمال الإماراتي، مؤسس مجموعة الغرير، سيف بن أحمد الغرير، اليوم الثلاثاء، عن عمر يناهز الـ95 عاما ، حسبما نشرت جريدة الامارات اليوم 
 
و تقام صلاة الجنازة بعد صلاة العصر في مقبرة القصيص في دبي.
 
ويعد سيف بن أحمد الغرير من أهم وأقدم وأثرى رجال الأعمال الإماراتيين.
 
ووصف رجل الأعمال الإماراتي، خلف الحبتور، الغرير بأنه من أعمدة اقتصاد دبي، قائلا: "أعزي عائلة المغفور له بإذن الله سيف بن أحمد الغرير بوفاة هذا الرجل الطيب، أحد أعمدة اقتصاد دبي، روكفيلر العرب. الله يرحمه بواسع رحمته ويلهم أهله الصبر والسلوان".

سيف الغرير

الامارات

دبى

وفاة

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