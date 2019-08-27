وفاة أغنى أغنياء النمسا أثر أزمة صحية بأحد مطاعم ألمانيا

فيينا /أ ش أ/

توفى الملياردير النمساوى فرديناند بيوتش "82 عامًا" الرئيس الأسبق لمجموعة "فولكس فاجن" العالمية والذى احتل صدارة أغنى أغنياء النمسا بثروة تقدر بـ 38 مليار دولار.

وقالت مصادر أعلامية، الاثنين فى فيينا إن الملياردير النمساوى كان يتناول طعام العشاء مع زوجته فى احد المطاعم الفاخرة فى بافاريا فى ألمانيا قبل أن يسقط فجأة مغشيًا عليه ويفارق الحياة وتم نقله إلى المستشفى فى محاولة يائسة لإسعافه.

ويعد الملياردير النمساوى شريكًا رئيسيًا فى مجموعتى فولكس فاجن وبورش للسيارات وكان يقضى إجازة فى ولاية بافاريا العليا حيث انهار فجأة فى المطعم.

وكان قد بدأ حياته المهنية مهندسًا ميكانيكيًا فى شركة بورش ثم تحول فى وقت لاحق إلى شركة أودى ويرجع له الفضل فى تطوير محركات سيارات مرسيدس.