وزير خارجية مولدوفا: مهتمون بتطبيع العلاقات مع روسيا

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أعلن وزير الخارجية والتكامل الأوروبي في مولدوفا نيكو بوبيسكو أن بلاده ترغب في عودة المستوى المستقر للعلاقات الاقتصادية والسياسية مع روسيا.

وأضاف بوبيسكو - في تصريحات لوكالة أنباء تاس الروسية - "لقد تراكمت العديد من الأشياء السلبية في العلاقات المولدوفية الروسية على مدار السنوات وحتى العقود الأخيرة". وأوضح: "نحن مهتمون بمناقشة هذه المشاكل من أجل تطبيع العلاقات مع روسيا من أجل عودة المستوى المستقر للعلاقات الاقتصادية والسياسية".

وتابع "عندما وقعت مولدوفا اتفاقا للشراكة مع الاتحاد الأوروبي منذ خمس سنوات، قامت روسيا بتعليق تشغيل منطقة التجارة الحرة في العلاقات المولدوفية- الروسية، رغم أننا نرى أن هناك العديد من الدول الأخرى التي تتمتع في الوقت ذاته بمناطق تجارة حرة مع روسيا والاتحاد الأوروبي- مثل: صربيا وإسرائيل، ولا تقوم روسيا بفرض قيود في علاقاتها معهما".

ولفت "بالطبع توجد قضية ترانسنيستريا الخلافية وتمركز القوات الروسية في مولدوفا.. إن الحكومة سوف تصرّ على أنه لا يمكن للقوات الروسية التمركز في إقليم مولدوفا إذا كان في الأمر انتهاكا لقوانين مولدوفا وحقها السيادي في تقرير أي الدول يمكنها نشر قواتها على إقليمها".

جدير بالذكر أن ترانسنيستريا هي منطقة غير معترف بها دوليا تريد الانضمام إلى روسيا الإتحادية. وتقع على الحدود الغربية لأوكرانيا أعلنت انفصالها عن مولدوفا في العام 1991.

يُشار إلى أن بوبيسكو تحدث عن تطبيع العلاقات مع روسيا قبيل زيارته المقررة لموسكو في 12 سبتمبر القادم.