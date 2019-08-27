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وزير الداخلية التونسى: تشكيل فريق أمنى مشترك لتأمين الانتخابات الرئاسية

الثلاثاء، 27 أغسطس 2019 06:10 ص
وزير الداخلية التونسى: تشكيل فريق أمنى مشترك لتأمين الانتخابات الرئاسية عناصر من الشرطة التونسية
تونس /أ ش أ/

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أعلن وزير الداخلية التونسى هشام الفوراتى، عن تشكيل فريق مؤلف من مختلف الوحدات الأمنية للتنسيق مع الهيئة المستقلة للانتخابات والمؤسسة العسكرية، من أجل تأمين الانتخابات الرئاسية المبكرة.

وقال الفوراتى - فى تصريح إذاعى، الاثنين - إن الفريق الأمنى يتألف من قوات الأمن الوطني، والحرس الوطنى والحماية المدنية، فى إطار جهود وزارة الداخلية لتأمين مراكز الاقتراع بما فى ذلك المقر الرئيسى لهيئة الانتخابات وفروعها بمختلف أرجاء البلاد.

يذكر أن موعد الانتخابات الرئاسية كان محددًا فى نوفمبر المقبل، إلا أن وفاة الرئيس باجى قايد السبسى فى 25 يوليو الماضي، عجلت بإقامتها فى 15 سبتمبر المقبل.

 


وزير الداخلية التونسى

تونس

أخبار تونس

تأمين الانتخابات الرئاسية

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