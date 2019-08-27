وزير الداخلية الإيطالى يمنع سفينة إغاثية ألمانية من الرسو

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منع وزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني، اليوم الثلاثاء، سفينة إغاثة ألمانية تحمل مهاجرين أنقذتهم قبالة سواحل ليبيا من دخول المياه الإقليمية الإيطالية.

وذكرت شبكة "إيه بي سي" الأمريكية أن القرارات المماثلة أصبحت نمط سالفيني في محاولاته لمنع سفن الإنقاذ الإنسانية من إحضار المهاجرين إلى إيطاليا.

وتابعت الشبكة أن السفينة التي تديرها مؤسسة "لايف لاين" الألمانية أنقذت قرابة 100 شخص من قارب إنقاذ مطاطي على بعد 50 كيلومترًا من الساحل الليبي وأنها طالبت السلطات الألمانية بالمساعدة في تحديد وجهة رسو آمنة.

يذكر أن إيطاليا ومالطا هما الدولتان الأوروبيتان الأقرب، ووضعت إيطاليا سياسة استبعاد سفن الإنقاذ فيما تقبل مالطا المهاجرين الذين يتم إنقاذهم في نطاقها فقط. وأدت مواقف الدولتين إلى العديد من حالات المواجهة بين السلطات وسفن الإنقاذ.