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وزير الأمن الروسى يزور ماليزيا الأسبوع المقبل

الثلاثاء، 27 أغسطس 2019 08:37 ص
وزير الأمن الروسى يزور ماليزيا الأسبوع المقبل وزير الأمن الروسى نيكولاى باتروشيف
أ ش أ

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أعلنت السفارة الروسية لدى ماليزيا، اليوم الثلاثاء، أن وزير الأمن الروسى نيكولاى باتروشيف، سيقوم بزيارة عمل لماليزيا بدءا من يوم الأثنين المقبل وتستمر لمدة يومين.
 
ونقلت وكالة أنباء "برناما "الماليزية، عن بيان صادر من السفارة الروسية، أنه خلال الزيارة سيشارك باتروشيف فى المحادثات الروسية الماليزية حول مسائل أمنية .
 
وكان وزير الداخلية الماليزى السيد محى الدين ياسين، قد أعلن أمس الأثنين، أن الشرطة الماليزية ألقت القبض على 519 شخصا يشتبه بتورطهم فى أنشطة إرهابية حتى 31 يوليو الماضى.
 

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