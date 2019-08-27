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هيئة الصحفيين السعوديين: المنتدى الإعلامى بالرياض يناقش واقع صناعة الإعلام

الثلاثاء، 27 أغسطس 2019 07:30 م
هيئة الصحفيين السعوديين: المنتدى الإعلامى بالرياض يناقش واقع صناعة الإعلام هيئة الصحفيين السعوديين
أ ش أ

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دشنت هيئة الصحفيين السعوديين، هوية منتدى الإعلام السعودى، الذى تنطلق فعالياته تحت شعار "صناعة الإعلام الفرص والتحديات" فى 27 نوفمبر المقبل على مدى يومين متتاليين بالرياض، وجائزة الإعلام السعودى والموقع الإلكترونى وحسابات مواقع التواصل الاجتماعى.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم /الثلاثاء/ في مقر الهيئة بحضور رئيس مجلس إدارة الهيئة خالد المالك وعضو مجلس الإدارة رئيس منتدى وجائزة الإعلام السعودي محمد فهد الحارثي.
وأوضح المالك -وفقا لوكالة الأنباء السعودية- أن المنتدى يهدف إلى إثراء النقاش وتبادل الآراء والتجارب حول صناعة الإعلام، بالإضافة إلى الحوار مع الآخر وفهم التجارب العالمية والإقليمية، مشيراً إلى أن المنتدى سيكون تظاهرة سنوية ترسخ اسم الرياض كعاصمة إعلامية للعالم العربي وقيادية في الساحة السياسية والاقتصادية على مستوى العالم.
وأضاف أنه خلال جلسات المنتدى التي سيشارك فيها متحدثون وخبراء في صناعة الإعلام ستتم مناقشة واقع صناعة الإعلام وتحدياته، والمحتوى وتشكيل الرأي العام، وصناعة القوة الناعمة في وسائل الإعلام، بالإضافة إلى التحول الرقمي للمؤسسات الإعلامية، ورأس المال البشري في عصر الإعلام الجديد، والفرص الاستثمارية المتاحة في عصر صناعة الإعلام، كما سيتم على هامش المنتدى الإعلان عن جائزة الإعلام السعودي في نسختها الأولى.
ويعد المنتدى حدثا إعلاميا مهما لإبراز مكانة السعودية العالمية وتوضيح معالم المتغيرات الحاصلة فيها، والتعريف بمكتسباتها الوطنية وبناء صورة ذهنية جديدة عنها أمام المؤثرين في صناعة الإعلام العالمي.


السعودية

هيئة الصحفيين السعوديين

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منتدى الإعلام السعودى

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